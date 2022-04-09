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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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19.
Александр Розенбаум в Халкояре, Таджикистан. 1997 год.
Розенбаум начинал посещать горячие точки с концертами еще в Афганистане. Таджикистан и Чечня, в частности Ханкала, были самыми частыми местами заезда популярного исполнителя.
Розенбаум начинал посещать горячие точки с концертами еще в Афганистане. Таджикистан и Чечня, в частности Ханкала, были самыми частыми местами заезда популярного исполнителя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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