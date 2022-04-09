Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Девушка отдыхает в деревне, 1996 год.

2. 0 Довольный отец Сергей Супонев со своей новорожденной дочкой, 2000 год.

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3. 0 Акция протеста перед посольством США в Москве, 1999 год.

4. 0 Леонид Агутин и Анжелика Варум сидят на своем новеньком Toyota Land Cruiser 100, 1999 год.

5. 0 Оригинальная реклама чипсов «Pringles». Новосибирск, 1990-е годы.

6. 0 Фото на память.

Группа «ВИА Гра», 2002 год.

7. 0 Передвижной обменный пункт. Россия, 1990-е годы.

8. 0 Реклама растворимых напитков «Yupi» и предвыборная реклама Бориса Ельцина.

Россия, 1996 год.

9. 0 Наталья Орейро впервые в России, Москва, 2001 год.

10. 0 Женщины продают заграничные духи у метро «Площадь Революции» . Москва, 1992 год.

11. 0 Игорь Тальков со своими телохранителями.

12. 0 Счастливые детки. Санкт Петербург, 1995 год.

13. 0 Романтические встречи за 30 рублей.

Объявление из газеты "Тюменский курьер". 1999 год.

14. 0 Пенная вечеринка.

15. 0 «Шок – это по-нашему».

Троллейбус с рекламой шоколадного батончика «Шок». Пермь, 1997 год.

16. 0 Группа «Motörhead» в Москве, 1997 год.

17. 0 Парни из Лангепаса возле авто, 1999 год.

18. 0 «Имидж — ничто, жажда — все».

Татьяна Буланова с баночкой Sprite, 1990-е годы.

19. 0 Александр Розенбаум в Халкояре, Таджикистан. 1997 год.



Розенбаум начинал посещать горячие точки с концертами еще в Афганистане. Таджикистан и Чечня, в частности Ханкала, были самыми частыми местами заезда популярного исполнителя.

20. 0 «Три сестры»

Довольные девушки в макдональдсе, 1990 год.