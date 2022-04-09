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Калейдоскоп позитива. Выпуск 108

Калейдоскоп позитива. Выпуск 108 (32 фото + 3 гиф)

Автор:
09 апреля 2022 11:03
Метки: Юмор   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
928
35
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках в чёрно-белом стиле.
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11  комментариев
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1k
Copycat Час назад
На таких моментах я входил в режим скрытности: - слегка пригибался к парте, дыхание становилось ровным медленным и тихим, взгляд был спрятан так что бы не встретиться глазами с учителем
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29k
АнтонПолднев 5 минут назад
Курить надо бросать...
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2k
lekha-fil 11 минут назад
А по физике меня это не пугало.
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2k
lekha-fil 12 минут назад
Так вот она какая - пи*да с ушами!
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3k
Умница-красавица Полчаса назад
Омск жжёт!
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
вижу Питер ставлю минус автоматом . рефлекс на постоянное нытье на сайте статьи что живете по уши в мусоре и как у вас все плохо последние 2 года.
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
сначала увидел клубы дыма с цементной пылью . потом прокрутив страницу ниже увидел барана мелкого . кажется моей психике нужен ремонт
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24k
Андрей Иванов Час назад
Василиса, прекрати! Ты пьяна!
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Йожик справедливый
Без права на хамство!
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