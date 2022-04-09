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На чём в первые месяцы Великой Отечественной войны "палились" вражеские диверсанты

На чём в первые месяцы Великой Отечественной войны "палились" вражеские диверсанты (3 фото)

Автор:
09 апреля 2022 08:17
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   война   вторая мировая война   диверсанты   
1097
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К подготовке диверсантов немцы подходили со свойственной им скрупулезностью. Ничто не должно было выдавать диверсанта при передвижении по советской территории, и уж тем более при проверке документов.

Но как, говорится в русской народной пословице: «И на старуху бывает проруха».

С началом войны германское руководство сразу же стало организовывать на оккупированных территориях диверсионные школы, в которых в основном обучались красноармейцы из числа военнопленных.

К сожалению, были и такие! Кто-то сдавался в плен, а кто-то бился до последней капли крови.


После недолгого обучения диверсанты и агитаторы в большом количестве стали забрасываться на территорию СССР. Многие из них, конечно, сразу шли в НКВД и раскрывали, так сказать, все явки и пароли, но были и такие, кто вел долгую и активную пропагандистскую деятельность среди советского населения.

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Проверка документов


Долгое время вычислять диверсантов не удавалось. Ничто в них не выдавало врагов нашей страны: ни внешний вид, ни манеры поведения, ни разговорная речь.


А вот с документами немцы перестарались.

Нет, документы были сделаны на высшем уровне. Иногда наши специалисты даже отмечали, что поддельные документы ничем не отличились от оригинальных, а в некоторых случаях даже их превосходили.


Чтобы у проверяющих органов не вызывать ни малейших подозрений, бумагу, из которой делались поддельные паспорта и «липовые корочки» даже специально старили, а печатям и подписям придавали выцветший вид. Одним словом, все у немцев было на сделано профессионально.

Но была в документах одна деталь, по которой наши НКВДэшники научились безошибочно вычислять диверсантов и предателей родины.


Что же это была за деталь?


Ей оказалась обычная канцелярская скрепка, которой скреплялись те или иные документы.

Все дело в том, что в довоенные и военные годы в СССР применялись исключительно стальные скрепки, которые в течение некоторого времени покрывались легким налетом ржавчины.

Сверху подделка. Внизу оригинал


Немецкие же скрепки были из нержавеющей стали. Они то немцев и подвели.


Немцы очень долго не могли понять причину, по которой многие диверсанты сыпались, пока кто-то из фашистских выкормышей не принес информацию про скрепки.


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Метки: Великая Отечественная война   война   вторая мировая война   диверсанты   
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6  комментариев
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1k
Василич Час назад
Эту историю я слушал ещё в пионерском лагере у костра...
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11k
Alex 3 минуты назад
Интересно, а почему тогда документы немецких вояк то же были с обычной скрепкой, которая ржавела?
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21k
Слепой Пью 13 минут назад
Афтырь наконец-то по слогам дочитал какую-то книжку про СМЕРШ... решил поделиться.
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1k
rudenkov Час назад
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2k
Peter Griffin 2 часа назад
Америкосы тоже вычисляли немецких диверсантов.Их "Виллисы" были 4-х местными.Но ездили они(американцы)по трое.А вот переодетые немцы садились в машину вчетвером.Двое спереди,двое сзади.Так же практичнее.Вот так их и вычисляли.
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