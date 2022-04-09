На чём в первые месяцы Великой Отечественной войны "палились" вражеские диверсанты

К подготовке диверсантов немцы подходили со свойственной им скрупулезностью. Ничто не должно было выдавать диверсанта при передвижении по советской территории, и уж тем более при проверке документов.
Но как, говорится в русской народной пословице: «И на старуху бывает проруха».
С началом войны германское руководство сразу же стало организовывать на оккупированных территориях диверсионные школы, в которых в основном обучались красноармейцы из числа военнопленных.
К сожалению, были и такие! Кто-то сдавался в плен, а кто-то бился до последней капли крови.
После недолгого обучения диверсанты и агитаторы в большом количестве стали забрасываться на территорию СССР. Многие из них, конечно, сразу шли в НКВД и раскрывали, так сказать, все явки и пароли, но были и такие, кто вел долгую и активную пропагандистскую деятельность среди советского населения.
Проверка документов
Долгое время вычислять диверсантов не удавалось. Ничто в них не выдавало врагов нашей страны: ни внешний вид, ни манеры поведения, ни разговорная речь.
А вот с документами немцы перестарались.
Нет, документы были сделаны на высшем уровне. Иногда наши специалисты даже отмечали, что поддельные документы ничем не отличились от оригинальных, а в некоторых случаях даже их превосходили.
Чтобы у проверяющих органов не вызывать ни малейших подозрений, бумагу, из которой делались поддельные паспорта и «липовые корочки» даже специально старили, а печатям и подписям придавали выцветший вид. Одним словом, все у немцев было на сделано профессионально.
Но была в документах одна деталь, по которой наши НКВДэшники научились безошибочно вычислять диверсантов и предателей родины.
Что же это была за деталь?
Ей оказалась обычная канцелярская скрепка, которой скреплялись те или иные документы.
Все дело в том, что в довоенные и военные годы в СССР применялись исключительно стальные скрепки, которые в течение некоторого времени покрывались легким налетом ржавчины.
Сверху подделка. Внизу оригинал
Немецкие же скрепки были из нержавеющей стали. Они то немцев и подвели.
Немцы очень долго не могли понять причину, по которой многие диверсанты сыпались, пока кто-то из фашистских выкормышей не принес информацию про скрепки.
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