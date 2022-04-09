На чём в первые месяцы Великой Отечественной войны "палились" вражеские диверсанты

Проверка документов

Долгое время вычислять диверсантов не удавалось. Ничто в них не выдавало врагов нашей страны: ни внешний вид, ни манеры поведения, ни разговорная речь.

А вот с документами немцы перестарались.

Нет, документы были сделаны на высшем уровне. Иногда наши специалисты даже отмечали, что поддельные документы ничем не отличились от оригинальных, а в некоторых случаях даже их превосходили.

Чтобы у проверяющих органов не вызывать ни малейших подозрений, бумагу, из которой делались поддельные паспорта и «липовые корочки» даже специально старили, а печатям и подписям придавали выцветший вид. Одним словом, все у немцев было на сделано профессионально.

Но была в документах одна деталь, по которой наши НКВДэшники научились безошибочно вычислять диверсантов и предателей родины.

Что же это была за деталь?

Ей оказалась обычная канцелярская скрепка, которой скреплялись те или иные документы.

Все дело в том, что в довоенные и военные годы в СССР применялись исключительно стальные скрепки, которые в течение некоторого времени покрывались легким налетом ржавчины.