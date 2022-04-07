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Тесно, но весело: фотографии общежитий СССР

Тесно, но весело: фотографии общежитий СССР (15 фото)

Автор:
07 апреля 2022 22:10
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
320
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В подборке снимков самые разные «общаги» (как их называли в народе). Жилье студентов, рабочих и семинаристов.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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Bill 3 часа назад
30-40-е годы - ну кому это сейчас интересно? Все равно, что выкладывать фотки про рабство в США.
Вот, скажем, женские общаги в 90-е - это совсем другое дело. Многие вспомнят, хотя бы.
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