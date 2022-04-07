Тесно, но весело: фотографии общежитий СССР

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В подборке снимков самые разные «общаги» (как их называли в народе). Жилье студентов, рабочих и семинаристов.
2.
Всесоюзная перепись населения. Перепись в женском общежитии Иваново. Аркадий Шишкин, 1926 год, г. Иваново, МАММ/МДФ.
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4.
Друзья-студенты. Неизвестный автор, 1 сентября 1946 - 31 июля 1950 год, г. Ленинград, из архива Елены Валентиновны Яровой.
5.
«Баба Тоня с подругами по общежитию». Неизвестный автор, 16 октября 1948 года, г. Ленинград, снимок прислал Владислав Сергеевич Веремеенко.
6.
Тракторозаводской район. Общежитие для молодых рабочих ЧТЗ. Комната отдыха. Неизвестный автор, 1950 год, Челябинская обл., г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
7.
Общежитие строителей № 1: слушание радио. Г. Ефимовский, март 1956 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
9.
Общежитие: в День 8 марта организовали выставку рукоделия. Воспитатель А. Скородумова и комсомолка С. Петрова осматривают новое платье Осиповой Ю., которое будет помещено на выставке. Г. Ефимовский, 4 марта 1962 года, Череповец, Череповецкое музейное объединение.
10.
Студенты стройотряда МГУ в общежитии. Всеволод Тарасевич, 1967 год, Архангельская обл., Соловецкий о., МАММ/МДФ.
11.
В общежитии в минуты досуга. Неизвестный автор, 1977 год, Череповец, Череповецкое музейное объединение.
12.
Встреча Нового 1982 года в общежитии Авиалесоохраны. Виталий Слепцов, 31 декабря 1981 года, Якутская АССР, п. Жиганск, из архива Василия Тарасова.
13.
Мужской умывальник в общежитии ЛИКИ. Владимир Соколаев, 25 марта 1982 года, г. Ленинград, Набережная Фонтанки, МАММ/МДФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Вот, скажем, женские общаги в 90-е - это совсем другое дело. Многие вспомнят, хотя бы.