Трагедия по неосторожности

Но если эти происшествия так или иначе можно причислить к техногенным, то трагедия, которая произошла в 1987 году в районе Каменска-Шахтинского (Ростовская область), стала следствием халатности. Тогда отцепившийся от грузового поезда локомотив въехал в хвостовую часть пассажирского поезда, погибло более 100 человек, ранения получили примерно столько же.



Халатность также стала причиной столкновения поездов на станции «Крыжовка» в Белорусской ССР. Она может служить иллюстрацией того, как внешние обстоятельства в сочетании с нарушением должностных инструкций приводят к трагическим результатам.



Обстоятельства дела

2 мая 1977 года в Белоруссии стоял очень жаркий для весны день. Температура воздуха поднялась до 30 градусов, железнодорожное полотно нагрелось до 43-х. В этих условиях на перегоне между станциями «Беларусь» и «Крыжовка» в Минской области оплавилась блокирующая прокладка на стыке рельсов. Когда два рельса соединяются в одну нить, между ними кладут прокладку. Её нагревание и деформация привели к тому, что рельсы на участке соединились, замкнулась электрическая цепь, и светофор, находившийся здесь же, включился красным.



Соответствующий сигнал поступил дежурной по станции «Крыжовка» Елене Бруйло. Она знала, что в этот момент на перегоне не было поездов, поэтому светофор красным гореть не должен. Для проверки она отправила на место электромеханика Николая Кухарева, не сообщив об инциденте ни вышестоящему начальству, ни машинистам на линии.