Британец превратил свой дом в гигантский аквариум, потратив на любимое хобби целое состояние

Джек Хиткот потратил более 20 000 фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей), чтобы превратить свой дом в «самый большой аквариум в Великобритании», вмещающий 400 рыб, и нисколько не жалеет об этом.
Аквариум в его подвале вмещает около 22 тысяч литров воды и весит 22 тонны — в 12 раз тяжелее семейного автомобиля. Он настолько большой, что Джеку приходится нырять в него из столовой, чтобы его почистить.
«Можно справедливо сказать, что мое хобби захватило мой дом и мою жизнь, — говорит 49-летний мужчина. — Насколько мне известно, этот аквариум является самым большим в Великобритании. Мне бы очень хотелось услышать, что кто-то принял вызов построить еще больший».
Джек установил систему из девяти резервуаров в своем доме в Карлтоне, Ноттингем, когда переехал сюда почти 20 лет назад. Изначально он наполнил их сотнями тропических рыб со всего мира. Но нагрев такого количества воды для экзотических рыб обходился ему в 200 фунтов стерлингов в месяц (более 20 000 рублей), поэтому в 2016 году он переключился на холодноводные виды, сократив траты вдвое.
В аквариуме глубиной более 2 метров теперь живут 50 окуней, красноперки и лини которых Джек поймал в местном канале, а также четыре огромных зеркальных карпа.
Всего, по словам Джека, он потратил «небольшое состояние» на свое хобби. Но он говорит, что это того стоило: ведь для него это основной источник развлечений, поскольку у него нет телевизора.
Он заплатил 700 фунтов стерлингов за стеклянные панели, 800 фунтов стерлингов за обшивку из стекловолокна и оценивает стоимость сборки и установки аквариума в 5000 фунтов стерлингов. Однако с учетом поиска рыбы, технического обслуживания и корма означали, траты насчитывают около 20 000 фунтов стерлингов.
«За прошедшие годы я потратил, наверное, около 20 000 фунтов стерлингов на свою рыбу, — говорит Джек. — Это хобби, которое мне нравится, и я рад заплатить за него небольшое состояние. Но некоторые люди тратят еще больше денег на свое хобби, например, на миниатюрные железные дороги или антиквариат».
Джек заинтересовался рыбой в возрасте пяти лет, когда у него появилась первая золотая рыбка. Но увлечение по-настоящему закрепилось после того, как он побывал в аквариуме Блэкпула в возрасте 10 лет. «Это действительно вдохновило меня, и отсюда все и пошло», — сказал он.
«У рыб нет имен, но у них определенно есть характеры, — продолжил Джек. — Я могу часами наблюдать, как они взаимодействуют друг с другом. Это очень расслабляет. Никто не говорит, что считает мое хобби странным. Люди говорят, что завидуют тому, насколько я потворствую своему увлечению».
К счастью, девушка Джека Салли тоже любит рыбу и считает их отличным дополнением к дому.
«Он любит свою рыбу. Он живет и дышит рыбой, — рассказала она на The Pet Show на канале ITV. — Сначала, когда я только познакомилась с Джеком, я подумала, что это немного странно, но они мне понравились. И я рекомендую аквариум всем, кто хочет расслабиться. Это прекрасно».
Джек не планирует продавать свой дом, но сомневается, что резервуары станут проблемой, если он когда-нибудь решит переехать. Он сказал: «Агент по недвижимости думал, что крытый пруд будет проблемой при продаже моего предыдущего дома, но он продался очень быстро и без каких-либо проблем. Существует полно любителей рыбы, которые хотели бы жить здесь».
Теперь Джек планирует начать бизнес по строительству резервуаров, чтобы распространять любовь к рыбам. «Было бы чудесно познакомить людей с радостью содержания рыб в большом аквариуме», — сказал он. — Я готов дать им все необходимые советы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сериалы, которые помогут отвлечься
- Мужчина потратил около миллиона рублей, чтобы построить дома 50-метровый игрушечный автотрек
- Боже, храни королеву: манчестерские панки в 80-х
- Справочник рыбака из СССР
- Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий
Понравилось21
ЗЫ Я бы запустил туда пару-тройку щук. Шоб караси не дремали )