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Британец превратил свой дом в гигантский аквариум, потратив на любимое хобби целое состояние

Британец превратил свой дом в гигантский аквариум, потратив на любимое хобби целое состояние (7 фото)

Автор:
07 апреля 2022 19:20
Сообщество : Аквариум
Метки: Великобритания   аквариум   домашний аквариум   рыба   увлечения   хобби   
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Джек Хиткот потратил более 20 000 фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей), чтобы превратить свой дом в «самый большой аквариум в Великобритании», вмещающий 400 рыб, и нисколько не жалеет об этом.

Аквариум в его подвале вмещает около 22 тысяч литров воды и весит 22 тонны — в 12 раз тяжелее семейного автомобиля. Он настолько большой, что Джеку приходится нырять в него из столовой, чтобы его почистить.

«Можно справедливо сказать, что мое хобби захватило мой дом и мою жизнь, — говорит 49-летний мужчина. — Насколько мне известно, этот аквариум является самым большим в Великобритании. Мне бы очень хотелось услышать, что кто-то принял вызов построить еще больший».

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Джек установил систему из девяти резервуаров в своем доме в Карлтоне, Ноттингем, когда переехал сюда почти 20 лет назад. Изначально он наполнил их сотнями тропических рыб со всего мира. Но нагрев такого количества воды для экзотических рыб обходился ему в 200 фунтов стерлингов в месяц (более 20 000 рублей), поэтому в 2016 году он переключился на холодноводные виды, сократив траты вдвое.

В аквариуме глубиной более 2 метров теперь живут 50 окуней, красноперки и лини которых Джек поймал в местном канале, а также четыре огромных зеркальных карпа.

Всего, по словам Джека, он потратил «небольшое состояние» на свое хобби. Но он говорит, что это того стоило: ведь для него это основной источник развлечений, поскольку у него нет телевизора.

Он заплатил 700 фунтов стерлингов за стеклянные панели, 800 фунтов стерлингов за обшивку из стекловолокна и оценивает стоимость сборки и установки аквариума в 5000 фунтов стерлингов. Однако с учетом поиска рыбы, технического обслуживания и корма означали, траты насчитывают около 20 000 фунтов стерлингов.

«За прошедшие годы я потратил, наверное, около 20 000 фунтов стерлингов на свою рыбу, — говорит Джек. — Это хобби, которое мне нравится, и я рад заплатить за него небольшое состояние. Но некоторые люди тратят еще больше денег на свое хобби, например, на миниатюрные железные дороги или антиквариат».

Джек заинтересовался рыбой в возрасте пяти лет, когда у него появилась первая золотая рыбка. Но увлечение по-настоящему закрепилось после того, как он побывал в аквариуме Блэкпула в возрасте 10 лет. «Это действительно вдохновило меня, и отсюда все и пошло», — сказал он.

«У рыб нет имен, но у них определенно есть характеры, — продолжил Джек. — Я могу часами наблюдать, как они взаимодействуют друг с другом. Это очень расслабляет. Никто не говорит, что считает мое хобби странным. Люди говорят, что завидуют тому, насколько я потворствую своему увлечению».

К счастью, девушка Джека Салли тоже любит рыбу и считает их отличным дополнением к дому.

 «Он любит свою рыбу. Он живет и дышит рыбой, — рассказала она на The Pet Show на канале ITV. — Сначала, когда я только познакомилась с Джеком, я подумала, что это немного странно, но они мне понравились. И я рекомендую аквариум всем, кто хочет расслабиться. Это прекрасно».

Джек не планирует продавать свой дом, но сомневается, что резервуары станут проблемой, если он когда-нибудь решит переехать. Он сказал: «Агент по недвижимости думал, что крытый пруд будет проблемой при продаже моего предыдущего дома, но он продался очень быстро и без каких-либо проблем. Существует полно любителей рыбы, которые хотели бы жить здесь».

Теперь Джек планирует начать бизнес по строительству резервуаров, чтобы распространять любовь к рыбам. «Было бы чудесно познакомить людей с радостью содержания рыб в большом аквариуме», — сказал он. — Я готов дать им все необходимые советы».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   аквариум   домашний аквариум   рыба   увлечения   хобби   
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25
Сергей Час назад
это здорово!Я понимаю этого мужика
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24k
Slawa49 17 минут назад
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1k
Alexandr 21 минуту назад
Пора его познакомить с гораткой.
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
У меня 300 литров и 200 литров, но иногда мне снились сны, что моя хата- аквариум. Чёрт возьми, этот чувак воплотил мои сны...

ЗЫ Я бы запустил туда пару-тройку щук. Шоб караси не дремали )
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7k
Elena Ki Полчаса назад
Можно было бы понять, если б разводил экзотику или редких. А тут - наловил в ближайшей канаве только ради "посмотреть".
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
думал у моего друга самая большая аква, но этот тип его переплюнул
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29k
АнтонПолднев 3 часа назад
Это что за состояние такое размером в KIA Ceed?
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Porky Pig

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