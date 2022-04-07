Британец превратил свой дом в гигантский аквариум, потратив на любимое хобби целое состояние

Аквариум в его подвале вмещает около 22 тысяч литров воды и весит 22 тонны — в 12 раз тяжелее семейного автомобиля. Он настолько большой, что Джеку приходится нырять в него из столовой, чтобы его почистить.

«Можно справедливо сказать, что мое хобби захватило мой дом и мою жизнь, — говорит 49-летний мужчина. — Насколько мне известно, этот аквариум является самым большим в Великобритании. Мне бы очень хотелось услышать, что кто-то принял вызов построить еще больший».