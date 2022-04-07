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Калейдоскоп позитива. Выпуск 107

Калейдоскоп позитива. Выпуск 107 (31 фото + 4 гиф)

Автор:
07 апреля 2022 16:42
Метки: Юмор   картинки   логика   позитив   размышления   сатира   
1159
35
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках в чёрно-белом стиле.
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31  комментарий
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13k
Александр 2 часа назад
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Александр 10 минут назад
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5 и 3 это раки! маленькие но по 3, а там большие, но по 5!
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Дрочер Полоумный Полчаса назад
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За минуту до перелома шеи
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1k
DHC 44 минуты назад
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1k
DHC 46 минут назад
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"Можно попробовать?" )
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21k
Слепой Пью Час назад
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Вас тут не стояло!
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21k
Слепой Пью Час назад
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Гарик прав на 146%!
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21k
Слепой Пью Час назад
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Бабы - они и еще не то могут...
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10k
zlopisec 2 часа назад
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Лучше бы на мелочь тренировал....
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14k
vikklu 2 часа назад
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Я бы на золотишко тренировал их.
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10k
zlopisec 2 часа назад
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Я помню маленький 5, большой 10....
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1k
Antarno 2 часа назад
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А кто это?
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14k
vikklu 2 часа назад
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5 и 10.
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1k
Antarno 2 часа назад
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Кря
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14k
vikklu 2 часа назад
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46
Тупняк 2 часа назад
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Правильно зафиксированная кисуня в предварительных ласках не нуждается.
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22k
Влад 2 часа назад
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