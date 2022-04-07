Калейдоскоп позитива. Выпуск 107

1.
2.
Понравилось2
3.
4.
Понравилось16
5.
6.
7.
Понравилось11
8.
9.
Понравилось20
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
)))) и опять про санкции...
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Детская логика удивительна, взрослым её никогда не понять
- "Как научиться видеть стереокартинки": 15+ гениальных советов на все случаи жизни
- Загадочное и нелепое поведение домашних питомцев
- "На групповых фото располагайте парня с краю": 20 секретов, которые помогут лучше понять женщин
- "Где найти девственницу?": злободневные вопросы от пользователей Сети
Понравилось16