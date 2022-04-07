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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
07 апреля 2022 08:41
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1271
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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6  комментариев
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
Отнюдь. Ровно в день рождения в 16 лет статья 134 компостируется
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21k
KOSTELLO 12 минут назад
Все как раз наоборот.
Потому как мужчина, в отличие от мальчика, уже часто имеет язву, гастрит, панкреатит и диабет.
И бухать ежедневно для него непозволительная роскошь, в отличие от мальчика
Зато гречечка самое оно

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33k
Мойша 18 минут назад
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Хоть за дело?
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33k
Мойша 21 минуту назад
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33k
Мойша 23 минуты назад
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5k
Roman Час назад
Дочка уже вторую такую сломала в садике.
Вчерашняя школота по магазинам не ходит.

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