В Англии семьи вынуждены покидать свои дома из-за осыпающихся скал

Согласно исследованию, проведенному группой по борьбе с изменением климата One Home. ущерб, который понесут дома в течение следующих 20 лет, оценивается в 584 миллиона фунтов стерлингов.

62-летний Дерек Данн лично столкнулся с этой напастью, когда три года назад кирпичное бунгало с тремя спальнями, которое он с ныне покойной женой занимали на протяжении 15 лет, рухнуло в море. Он хотел построить новое бунгало стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов на лугу, купленном его покойным отцом подальше от скал.

«Многие люди думают, что совет или правительство помогают, когда происходит что-то подобное, но это не так, — говорит Данн. — Мне даже пришлось заплатить двойной муниципальный налог, хотя я показал чиновнику свой старый дом, и тот сказал, что он заброшенный. Там yе было даже защиты от наводнений. Это было за гранью шутки. Совет предложил мне только муниципальное жилье в жилом комплексе в двух милях отсюда. Я живу здесь с детства, так зачем мне жить где-то еще?»

Поскольку луг был сельскохозяйственной землей, потребовалось шесть лет, чтобы получить разрешение на строительство. Новое бунгало тоже пришлось строить из дерева, чтобы его можно было потом легко снести.