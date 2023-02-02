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В Англии семьи вынуждены покидать свои дома из-за осыпающихся скал

В Англии семьи вынуждены покидать свои дома из-за осыпающихся скал

Автор:
02 февраля 2023 09:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Йоркшир   дома   новости   скалы   
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Жители восточной части Йоркшира вынуждены покидать свои дома и переселяться подальше от берега — и всё это без какой-либо помощи от властей. Эксперты прогнозируют, что к концу века в море рухнет недвижимость общей стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов, и владельцы домов на побережье Холдернесса окажутся в числе первых жертв. Однако йоркширцы утверждают, что власти не предложили им ни копейки за старые дома или на строительство новых.

Жители нестабильного побережья Холдернесса имеют право на участие в муниципальной программе под названием «Откат» для перемещения собственности подальше от разрушающейся береговой линии. Но подавшие заявку на «Откат» жители деревни Танстолл, утверждают, что в этом процессе так много подводных камней, что он может превратиться в сражение, которое продлится годами.

Согласно исследованию, проведенному группой по борьбе с изменением климата One Home. ущерб, который понесут дома в течение следующих 20 лет, оценивается в 584 миллиона фунтов стерлингов.

62-летний Дерек Данн лично столкнулся с этой напастью, когда три года назад кирпичное бунгало с тремя спальнями, которое он с ныне покойной женой занимали на протяжении 15 лет, рухнуло в море. Он хотел построить новое бунгало стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов на лугу, купленном его покойным отцом подальше от скал.

«Многие люди думают, что совет или правительство помогают, когда происходит что-то подобное, но это не так, — говорит Данн. — Мне даже пришлось заплатить двойной муниципальный налог, хотя я показал чиновнику свой старый дом, и тот сказал, что он заброшенный. Там yе было даже защиты от наводнений. Это было за гранью шутки. Совет предложил мне только муниципальное жилье в жилом комплексе в двух милях отсюда. Я живу здесь с детства, так зачем мне жить где-то еще?»

Поскольку луг был сельскохозяйственной землей, потребовалось шесть лет, чтобы получить разрешение на строительство. Новое бунгало тоже пришлось строить из дерева, чтобы его можно было потом легко снести.

Дерек живет всего в двух шагах от своей 81-летней матери Морин Данн, чей дом сейчас пронизан сыростью из-за структурных дефектов, вызванных разрушением скал. Семья планирует в конечном итоге построить еще одно деревянное бунгало, чтобы Морин, потерявшая мужа три года назад, могла туда переехать.

«Я понятия не имею, как долго мне здесь осталось, — говорит она. — Всё зависит от погоды и береговой эрозии. Мы потеряли несколько ярдов земли, когда пришло Чудище с Востока [прозвище антициклона «Хартмут»]. Когда мы только переехали сюда, между нами и морем было целое поле. Мы думали, что пробудем здесь всю жизнь. Я не хочу уезжать отсюда. Я здесь слишком долго — 52 года. Когда мы купили луг, мы даже не думали, что нам придется на нем строить. Дом насквозь сырой, но я ничего не могу сделать с трещинами, потому что это будет просто пустой тратой денег. Мой покойный муж пытался установить волноломы, чтобы закрепить песок и удержать скалу, но ничего с этим не поделаешь. Мои сын и дочь уже съехали после того, как потеряли свои дома, и я уеду следующим. В июле они начнут строить мое бунгало».

Другая жительница Холдернесса, Аннет Ричардс, также обратилась к «Откату» для строительства бунгало, которое оплатила полностью с зарплаты медсестры.

«Это мой дом, а не загородный коттедж, — говорит она. — Мне было четыре года, когда мои родители переехали сюда. Я могла бы легко переехать в муниципальное жилье и платить арендную плату, но зачем мне это делать, если мой старый дом уже оплачен».

Она купила свой дом за 40 тысяч фунтов стерлингов и прожила там 14 лет. Она также платит двойной муниципальный налог, а ее старый дом пристроен к дому ее матери, поэтому его нельзя снести, пока она не съедет. Она подумывала о том, чтобы найти арендатора для покрытия муниципального налога и других счетов, пока и ее дом, и дом ее матери не будут снесены.

Кит Нейлор, инженер-моторист, живет у дороги, которая когда-то шла вдоль утесов, но сейчас обрушилась в море. В настоящее время дорога перекрыта даже для автомобилей скорой помощи. Он заявил, что он и его соседи чувствовали себя «брошенными» властями.

«С тех пор, как я здесь, было снесено три дома, — рассказывает Нейлор. — Вы не получаете никакой помощи ни от кого. Никакой компенсации, и по страховке тоже нельзя на что-то рассчитывать. В Хорнси и Уизернси построили береговые укрепления, но уже слишком поздно».

 «Разрушение идет и будет продолжаться. Я живу здесь более 20 лет, последние пять лет постоянно. Это хорошее место для жизни. Я хочу провести остаток своих дней здесь. Но вы видите состояние утеса в данный момент. С каждым годом становится все хуже, и здесь ничего не делается в отношении защиты от воды. Дома троих моих соседей снесли, а четвертый балансирует на грани».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   Великобритания   Йоркшир   дома   новости   скалы   
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7  комментариев
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32k
Snork Snorkoff 24 минуты назад
Построить дом у обрыва и ждать что его не смоет.. молодцы, чо. Тут даже скалы нет, грунт. Скудоумному ежу понятно, что эта хрень рано или поздно сползет в море.
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1k
Alex 6 минут назад
Поскорей бы пиз**ц настал этому сраному острову.
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73k
Viktor 9 минут назад
Зато в известном направлении денюжки текут неослабевающим потоком!
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4k
TOROID 14 минут назад
Само название муниципальной программы говорит о том, что из этой затеи ничего не выйдет.
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5k
Котэ 21 минуту назад
бедные-бедные, предлагаю жителям зауралья смсками скинуться на укрепление обрыва
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Ян Полчаса назад
О береговых укреплениях никто не слышал и не думал.
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