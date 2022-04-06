Что у нас происходит с лекарствами

Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много

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Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера

У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами

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