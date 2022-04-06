Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело

Весельчаки воссоздают странные сцены со средневековых рисунков

Бесполезные и глупые вещи, на которые люди тратят свои деньги

Видели цены на автозапчасти? Без юмора пережить это сложно

Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные

Каждый день что-нибудь новенькое: двери