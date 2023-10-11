Бухгалтерия — пятый всадник апокалипсиса

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Крах мироустройства начнётся именно с бухгалтерии, а не геополитических событий. Я просто уверен, что отдел бухгалтерии окончательно всё развалит.
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Метки: Прикол Юмор бухгалтерия бухгалтеры офис подборка
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(с) не помню откуда
Девочки 5-10 минут и всё заработает
и бухгалтера рады
блин иногда обращаются помоги подключаешься удалённо и охреневаешь если бы у меня комп и 1с работали с такой скоростью я бы разнёс и комп и стены вокруг
блин меня бесит моя загрузка базы за 40секунд а там блин локальная база грузится минут 5 если не больше и они так работают
я бы начал убивать