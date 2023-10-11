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Бухгалтерия — пятый всадник апокалипсиса

Бухгалтерия — пятый всадник апокалипсиса

Автор:
11 октября 2023 18:45
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бухгалтерия   бухгалтеры   офис   подборка   
2649
16
Крах мироустройства начнётся именно с бухгалтерии, а не геополитических событий. Я просто уверен, что отдел бухгалтерии окончательно всё развалит.
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Метки: Прикол   Юмор   бухгалтерия   бухгалтеры   офис   подборка   
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23  комментария
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572
gvidon 2 часа назад
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Killgrave 21 минуту назад
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БарНалей 52 минуты назад
Захожу в бухгалтерию - ни кого. Захожу в одноклассники - опа, бухгалтерия
(с) не помню откуда
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693
Мицелий Грибов Час назад
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14k
sos1960sos 2 часа назад
Бухгалтерия - место, где во время корпоратива собираются все вместе всадники Апокалипсиса...
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33k
Юр21 2 часа назад
Особенно доставляют удовольствие "страдания" системных администраторов... Они такие великие, умные и непогрешимые...
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283
LeonDi Юр21 41 минуту назад
Да ладно хороший Сисьадмин может сделать очень приятно бухгалтерам
Девочки 5-10 минут и всё заработает
и бухгалтера рады
блин иногда обращаются помоги подключаешься удалённо и охреневаешь если бы у меня комп и 1с работали с такой скоростью я бы разнёс и комп и стены вокруг
блин меня бесит моя загрузка базы за 40секунд а там блин локальная база грузится минут 5 если не больше и они так работают
я бы начал убивать
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