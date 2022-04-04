10.

В 1944 году польские повстанцы захватили в качестве трофея немецкую танкетку. Немцы использовали Borgward как дистанционно управляемую машину для подрыва. Поляки не были в курсе этого, и приняли гусеничную машину за обычный тягач. Жители устроили шествие по улицам Варшавы вместе с "танкеткой", собрав вокруг толпу народа. В определённый момент Borgward взорвался, унеся с собой по разным данным от 100 до 500 человек