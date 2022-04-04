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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Американский солдат при помощи проволоки или веревки проверяет немецкий гранатомёт на наличие мины-ловушки. 1945 год.
Немцы очень любили минировать как брошенное оружие и амуницию, так и бытовые предметы. Примеры таких ловушек встречаются в советских и в американских наставлениях для солдат.
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6.
Десантник сержант Джо Лобит со своей коллекцией немецких ножей, которые он приобрел во время службы в Германии в последние месяцы войны, 1945 год
7.
Инженеры Джон Фаулер и Бенджамин Бейкер, проектировщики моста Ферт-оф-Форт, демонстрируют, как работает консольный мост, 1887 год
10.
Немецкая самоходная мина Borgward B-IV
В 1944 году польские повстанцы захватили в качестве трофея немецкую танкетку. Немцы использовали Borgward как дистанционно управляемую машину для подрыва. Поляки не были в курсе этого, и приняли гусеничную машину за обычный тягач. Жители устроили шествие по улицам Варшавы вместе с "танкеткой", собрав вокруг толпу народа. В определённый момент Borgward взорвался, унеся с собой по разным данным от 100 до 500 человек
14.
Митинг УНА–УНСО. Львов, 1997 год
Митинг во Львове, во время которого «унсовцы» бросают на землю флаги недружественных государств, России, Польши и Армении.
15.
Леонардо Ди Каприо, Джин Хэкмен, Шэрон Стоун и Рассел Кроу в ярком вестерне Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». 1995 год
17.
«Не дай им убить нас» — мисс Осажденное Сараево, конкурс красоты в Боснии во время югославских войн 1993 год
20.
Евреи из Подкарпатской Руси на отборочной рампе Освенцима II, Май 1944 года
Женщины и дети выстроены в очередь с одной стороны, мужчины — с другой, ожидая, пока эсэсовцы определят, кто годен для работы. Около 20 процентов людей в Освенциме были отобраны для работы, а остальные отравлены газом.
21.
«Трагедия у моря» Джона Л. Гонта.
Супружеская пара сфотографирована сразу после того, как они узнали, что их 19-месячного ребенка унесло в море. Хермоса-Бич, Калифорния, 1954 год
25.
Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин приветствует еврейских иммигрантов из России, 27 апреля 1994 года
31.
Полицейские стран-победительниц пожимают друг другу руки, празднуя окончание оккупации Австрии, Вена, 1945 год
36.
Сход партизанок в лесу в Намкане . Они скрывали лица под масками, чтобы оставаться анонимными, а значит – не иметь возможности выдать друг друга под пытками в случае попадания в плен. Война во Вьетнаме, 1972 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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