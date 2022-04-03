Марк Юний Брут. Почему он предал Цезаря?

История жизни и смерти Цезаря легла в основу множества художественных фильмов и литературы. Однако, мало кто знает, что же вынудило Марка Юния поднять оружие против своего покровителя.

Почему Брут предал Цезаря, и как сложилась его дальнейшая судьба?

По соображениям совести

Марк Юний Брут, как сказали бы сегодня, родился с золотой ложкой во рту. Родители мальчика — Брут Старший и Сервилия, происходили из наиболее знатных родов Рима, чьи предки заседали в Сенате чуть ли не с основания города.