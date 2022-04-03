Марк Юний Брут. Почему он предал Цезаря?

«И ты, Брут?» — вот уже более двух тысяч лет, это крылатое выражение олицетворяет вероломное предательство, совершенное самым верным соратником.
История жизни и смерти Цезаря легла в основу множества художественных фильмов и литературы. Однако, мало кто знает, что же вынудило Марка Юния поднять оружие против своего покровителя.
Почему Брут предал Цезаря, и как сложилась его дальнейшая судьба?
По соображениям совести
Марк Юний Брут, как сказали бы сегодня, родился с золотой ложкой во рту. Родители мальчика — Брут Старший и Сервилия, происходили из наиболее знатных родов Рима, чьи предки заседали в Сенате чуть ли не с основания города.
Впрочем, в 77 году до н.э. Брут Старший принял участие в антиправительственном мятеже и был убит Гнеем Помпеем. Воспитанием восьмилетнего Юния занялся его дядя Марк Порций Катон. Катон считался человеком принципиальным, неподкупным и обладал безупречной репутацией.
Честность воспитателя, порой, выражалась довольно странно. В частности, в Древнем Риме ни для кого не было секретом, что все выборные должности, от эдила до консула, продавались за деньги.
Однако, всегда существовала опасность, что кандидат внесёт предоплату, а должность так и не получит. Катон в этих условиях выполнял роль посредника. Кандидаты передавали деньги ему. Если сделка на должность проходила успешно, Катон отдавал золото подкупленным избирателям, если сделка срывалась — возвращал заказчику.
Как бы то ни было, считается именно Катон привил Бруту такие черты характера как честность и справедливость. Дядя сделал всё, чтобы осиротевший племянник получил самое лучшее образование.
Как Брут стал другом Цезаря?
При жизни двух этих деятелей ходил слух, что Марк Юний Брут был плодом супружеской измены. Согласно Плутарху, Сервилия вступила в адюльтер с Цезарем, когда будущему полководцу исполнилось всего 15 лет.
После смерти мужа Сервилия официально стала любовницей Юлия. Этим объясняется отеческое отношение Цезаря к её и, возможно, общему сыну.
При этом, в ходе Гражданской войны между Цезарем и Помпеем, Брут поддержал последнего. Юношу даже не смутил тот факт, что Помпей когда-то убил его отца. На сторону Цезаря Марк вступил только после фактического завершения Гражданской войны.
Юлий Цезарь сделал новому другу головокружительную карьеру, через год поставив наместником Цизальпийской Галлии. Это назначение шло вразрез существовавшим законам. Прежде, чем получить провинцию, кандидат должен был быть избран консулом или претором. Ни тем ни другим Брут в силу молодости никогда не являлся.
Марк Юний быстро оказался в кругу ближайших соратников полководца и, казалось, не имел никаких личных мотивов для предательства.
Почему Брут предал Цезаря?
Марк Юний являлся убежденным республиканцем. Его отец Брут Старший погиб в ходе восстания, разразившегося за демократизацию общества после диктата Суллы. Защищать демократию и быть честным перед людьми с детства учил Брута Катон.
Это условие и стало причиной, по которой Брут вступил в армию Помпея. Цезарь являлся диктатором, а Помпей — республиканцем.
Когда Марк перешел на сторону Юлия, он надеялся, что Цезарь снимет с себя диктаторские полномочия после завершения Гражданской войны. Этого не произошло, в феврале 44 года до н.э. Цезарь убедил Сенат объявить себя пожизненным диктатором. Брут, по соображениям совести, решил предать своего покровителя.
Как сложилась судьба заговорщика?
В марте 44 года до н.э. прямо на заседании Сената заговорщики неожиданно атаковали Цезаря. Когда диктатор был убит, Брут попытался произнести речь, но испуганные сенаторы, всё это время следившие за убийством, в панике покинули здание.
Не поддержал заговорщиков и народ. Плебс любил Цезаря и его кончину встретил мятежами. В конце концов, партия Брута бежала в Грецию. Власть в стране перешла к цезарианцам: Марку Антонию, Октавиану и Марку Лепиду. Они добили республиканцев в 42 году до н.э. в битве при Филиппах. Брут наложил на себя руки.
Стоит заметить, выражение «И ты, Брут?» — вымышленное. Согласно римским историкам, настоящими последними словами Цезаря стали: «И ты, сын мой?» Заметив среди заговорщиков Брута, Цезарь перестал сопротивляться и принял смерть, закрыв лицо тогой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Даже если вместо ножа использовать слово - результат один, а правда у каждого разная.
Предательство осуждается обществом, но его используют все люди. Просто "в своём глазу бревна не видят".