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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-56

Смешные комментарии из социальных сетей-56 (28 фото)

Автор:
03 апреля 2022 06:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1884
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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15  комментариев
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10k
Antique computer 2 часа назад
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Держите серба!
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4k
Taf Taffus 12 минут назад
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На второй картинке фотошопервы не шмагли ни в перспективу ни в тени.
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3k
Умница-красавица 17 минут назад
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Вот почему коренные народы в армии не служат, чтобы командир на перекличке язык не сломал
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3k
Умница-красавица 19 минут назад
Комментарий к фото
Можно только не «электростолбы» а опоры линии электропередач, а то прям кровь из глаз((
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1k
Monher Полчаса назад
Комментарий к фото
А третий че - бобёр?
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44
Леонид 39 минут назад
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В лося всю осень
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6k
Invertor 54 минуты назад
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Как будто завелся и сразу в столб.
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4k
Горожанин Час назад
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Добавлю от себя. Умные выглядят на 12. Дуры - на 25. И такая общая у них закономерность по всей жизни.
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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физику в школе учить не пробовали?
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Упереть Зинку в пупырышки и чпокать и то и другое
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
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На фото справа - это у него чипсы рассыпались?
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Не у всех такие длинные штыри
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Тупой ребёнок. Играй гармонь и мульты были в разное время. Всегда одно и то же. Цифры можно было и не знать, но положение стрелок на будильнике запомнить не сложно
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