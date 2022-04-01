Добровольцы спасли из украинского зоопарка десятерых кенгуру

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Десять кенгуру были вывезены их Фельдман Экопарка в Харькове - популярной прогулочной зоны и контактного зоопарка, где в сегодняшних обстоятельствах жизнь животных постоянно подвергалась опасности.
Волонтер помог экопарку Федьдмана - популярному в Харькове контактному зоопарку - вывезти в безопасное место десяток кенгуру. Он упаковал их в кузов своего фургона и вывез подальше от обстрелов.
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"Животные в безопасности!" - сообщил он после того, как увез своих необычных пассажиров к новому месту жительства.
Экопарк Фельдмана - любимое харьковчанами место, где можно было посмотреть на животных и пообщаться с ними.
После этого сотрудники и волонтеры парка стали спасать животных и развозить их по безопасным местам.
Человек, который вывез их из парка, уже не раз появлялся в кадре эвакуирующим животных: так, он принимал участие в вывозе из экопарка черепах и обезьян.
С началом обстрелов сотрудники парка призвали людей помочь им обеспечить животным безопасность и пропитание.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Русский человек такое не напишет.
Просто у нас их примут, накормят.
А, в Куруине, их сьедят.