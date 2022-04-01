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Добровольцы спасли из украинского зоопарка десятерых кенгуру

Добровольцы спасли из украинского зоопарка десятерых кенгуру (16 фото)

Автор:
01 апреля 2022 19:05
Сообщество : Животные
Метки: Фельдман экопарк   волонтер   животные   зоопарк   кенгуру   мир зверям   помощь животным   спасение   
643
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Десять кенгуру были вывезены их Фельдман Экопарка в Харькове - популярной прогулочной зоны и контактного зоопарка, где в сегодняшних обстоятельствах жизнь животных постоянно подвергалась опасности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фельдман экопарк   волонтер   животные   зоопарк   кенгуру   мир зверям   помощь животным   спасение   
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11  комментариев
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1k
Иван 3 часа назад
Укронацисты бомбят зоопарки? Куда смотрит гринпис.
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60k
Dominus 4 минуты назад
Руки вверх и не было бы бы проблем. Выбор сделали сами.
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241
Просто прохожий 23 минуты назад
Как в зоопарке что то можно вывезти в другую часть если по всему зоопарку только бешенные звери?
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
кто стреляет по Zoo? в какую сторону их спасать повезли? от кого?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−22
4k
Горожанин 2 часа назад
"Десятерых кенгуру..."

Русский человек такое не напишет.
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13k
BARcyk 3 часа назад
Все это замечательно, а вывезли-то в какую сторону ?
Просто у нас их примут, накормят.
А, в Куруине, их сьедят.
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