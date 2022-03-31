История страны под стук колес. 2ч

Приятного просмотра!
1.
Паровоз на Челябинском вокзале. 1900–1915 годы. Неизвестный автор. Челябинск.
2.
Вагоны-ледники. 1895–1905 годы. Неизвестный автор. Самарская губерния.
3.
На железнодорожной станции в курортной зоне. 1899 год. Автор: Альфред Эберлинг. Московская губерния, Тарасовка.
5.
Анастасия Вяльцева в салоне личного железнодорожного вагона, оборудованного для гастрольных поездок по русской провинции. 1900–1903 годы. Неизвестный автор.
6.
Выгрузка больного на носилках. Из альбома военно-санитарного поезда. 1900–1903 годы. Неизвестный автор.
9.
Сортировка корреспонденции в почтовых вагонах во время пути. 1914 год. Автор: Карл Булла.
12.
Гражданская война. Восточный фронт. Бронепоезд 6-го полка Чехословацкого корпуса. Наступление на Марьяновку. Июнь 1918 года. Неизвестный автор. Омская область, Исилькуль.
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Железнодорожники станции Москва-2 получают поросят, закупленных Отделом рабочего снабжения Западной железной дороги. Январь 1934 года. Неизвестный автор. Москва.
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30.
Панорама Уральских гор и жилого поселка по берегу реки Юрюзань. 1952–1959 годы. Автор: А. Телегин. Челябинская область.
31.
Отправляется первый поезд с целинниками. 1954 год. Автор: Сергей Косырев. Москва.
33.
Лоси. 11 августа 1958 года. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область, Серпуховский район.
35.
Станция Кисегач. «Поезд здоровья». Воскресное утро. 1964 год. Автор: Владимир Георгиев. Челябинская область.
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37.
Из серии «Последние работающие паровозы Советского Союза – "Artparovoz"». 1967–1974 годы. Автор: Игорь Кравченко.
38.
Из серии «Последние работающие паровозы Советского Союза – "Artparovoz"». 1967–1974 годы. Автор: Игорь Кравченко.
39.
«Человек у переезда 6». 8 ноября 1969 года. Автор: Рустам Мухаметзянов. Казань.
40.
Цирк на гастролях. В гостях у челябинцев Олег Попов. 1970-е. Автор: Сергей Васильев. Челябинск.
45.
Воспитатель молодежных общежитий Серафима Романова. 10 мая 1976 года. Автор: Владимир Романов. Иркутская область, Звездный.
49.
Челночники. 1991–1994 годы. Автор: Юрий Барышев. Ярославль.
50.
Родина. 1998 год. Автор: Сергей Бурасовский.
Источник:
АНТИФИШКИ
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