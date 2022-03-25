История страны под стук колес

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Интересные фотографии, поезда, люди, вокзалы и тд...
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
Строительство железной дороги к новому Свирскому каналу. 1897–1903 годы. Неизвестный автор. Олонецкая губерния.
Строительство железной дороги к новому Свирскому каналу. 1897–1903 годы. Неизвестный автор. Олонецкая губерния.
2.
Архив Александра Евгеньевича Архипова
Железнодорожник. 1885–1904 годы. Неизвестный автор. Одесса.
Железнодорожник. 1885–1904 годы. Неизвестный автор. Одесса.
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4.
Русское географическое общество
Внутренний вид вагона 4-го класса нового образца. 1900-е. Неизвестный автор. Сызрань.
Внутренний вид вагона 4-го класса нового образца. 1900-е. Неизвестный автор. Сызрань.
5.
Государственный музей-усадьба «Архангельское»
Общий вид поезда. Из альбома военно-санитарного поезда. 1900–1903 годы. Неизвестный автор.
Общий вид поезда. Из альбома военно-санитарного поезда. 1900–1903 годы. Неизвестный автор.
6.
Государственный музей-усадьба «Архангельское»
Кухня. Из альбома военно-санитарного поезда. 1900–1903 годы. Неизвестный автор.
Кухня. Из альбома военно-санитарного поезда. 1900–1903 годы. Неизвестный автор.
7.
Егорьевский историко-художественный музей
Служащие железнодорожной станции Егорьевск. 1900–1917 годы. Неизвестный автор. Егорьевск.
Служащие железнодорожной станции Егорьевск. 1900–1917 годы. Неизвестный автор. Егорьевск.
8.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
Разгрузка почтового вагона на Варшавском вокзале. 1908–1912 годы. Фотоателье Карла Буллы. Санкт-Петербург.
Разгрузка почтового вагона на Варшавском вокзале. 1908–1912 годы. Фотоателье Карла Буллы. Санкт-Петербург.
10.
Штабной вагон. Третий справа – начальник Тверского железнодорожного узла во время Первой мировой войны Василий Васильевич Епанечников. 1915–1916 годы. Неизвестный автор. Тверь.
11.
Николай II с семьей на вокзале в Могилеве. Прибытие в Ставку. 1916 год. Неизвестный автор. Могилев.
12.
Бойцы Восточного фронта в походной читальне в поезде за чтением газет. 1918 год. Неизвестный автор.
15.
Торговля фруктами на одной из железнодорожных станций по пути следования поезда Коминтерна на Съезд народов Востока в Баку. 1920 год. Неизвестный автор. Дербент.
16.
Гастрольная поездка театра имени Всеволода Мейерхольда в 1923 году. Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. 1923 год. Неизвестный автор.
20.
Личное собрание С. Бурасовского
Первый паровоз обтекаемой формы «Иосиф Сталин». Январь 1937 года. Неизвестный автор. Ворошиловград.
Первый паровоз обтекаемой формы «Иосиф Сталин». Январь 1937 года. Неизвестный автор. Ворошиловград.
22.
Оборона Москвы. На фронт в вагоне пригородной электрички. Сентябрь 1941 года. Автор: Аркадий Шайхет. Московская область.
29.
Паровоз ИС20-320, построенный на Ворошиловградском паровозостроительном заводе. 1950–1953 годы. Автор: Аркадий Шайхет. Московская область.
31.
Архив Валентина Хухлаева
«В подарок Родине». 16 июня 1953 года. Автор: Валентин Хухлаев. Челябинская область, Еткульский район.
«В подарок Родине». 16 июня 1953 года. Автор: Валентин Хухлаев. Челябинская область, Еткульский район.
32.
Союз фотохудожников России
Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога. 1955 год. Автор: Евгений Умнов. Москва.
Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога. 1955 год. Автор: Евгений Умнов. Москва.
33.
Эшелон с демобизизованными переходит границу. Из серии «Возвращение на родину». 1956 год. Автор: Всеволод Тарасевич. Славянск.
38.
Архив И. Кравченко
Из серии «Последние работающие паровозы Советского Союза – "Artparovoz"». 1967–1974 годы. Автор: Игорь Кравченко.
Из серии «Последние работающие паровозы Советского Союза – "Artparovoz"». 1967–1974 годы. Автор: Игорь Кравченко.
49.
«Купейный разговор под курочку». Поезд Москва – Одесса. Выпускники Московского Института Электронного Машиностроения едут на военные сборы в Одессу. Февраль – апрель 1984 года. Автор: Павел Сухарев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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