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Компания Dyson создала гибрид наушников и маски для фильтрации воздуха

Компания Dyson создала гибрид наушников и маски для фильтрации воздуха (8 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Dyson   bluetooth наушники   гаджет   инновация   интересно   оригинальные наушники   очистка воздуха   разработка   технологии   шумоподавление   
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Британский производитель пылесосов Dyson представил прототип Bluetooth-наушников Dyson Zone со встроенным очистителем воздуха и шумоподавлением. Система фильтрации воздуха Dyson не нуждается в рекламе. Так почему бы не интегрировать её уменьшенную версию в другой гаджет?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Dyson   bluetooth наушники   гаджет   инновация   интересно   оригинальные наушники   очистка воздуха   разработка   технологии   шумоподавление   
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9  комментариев
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6k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Hi-tech для Гуантанамо?
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Prague Eugarp 57 минут назад
Пиииидорги! Они заполонили.....
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988
Hornet Час назад
Было уже.
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619
Мурчелло Час назад
Мне кажется, что фирмы таким образом проверяют количество идиотов,которым можно впарить любую хрень под видом технологичного гаджета.Шесть лет они разрабатывали.Ахахаха.
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6k
Troll Час назад
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728
Шурман 2 часа назад
Раз в неделю я использую обычные наушники и еду на море , отлично фильтруется воздух , платить ни за что не нужно :) наушники были в комплекте с телефоном :)
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