Компания Dyson создала гибрид наушников и маски для фильтрации воздуха

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Британский производитель пылесосов Dyson представил прототип Bluetooth-наушников Dyson Zone со встроенным очистителем воздуха и шумоподавлением. Система фильтрации воздуха Dyson не нуждается в рекламе. Так почему бы не интегрировать её уменьшенную версию в другой гаджет?
Dyson Zone предназначен для того, чтобы обезопасить городских жителей не только от нежелательного шума, но и от загрязнённого воздуха, наполненного газами, аллергенами и частицами пыли. Отфильтрованный воздух подаётся к лицу через специальное устройство, похожее на забрало шлема или медицинскую маску.
Уровень загрязнения воздуха и уровень шума в крупных городах и мегаполисах значительно превышают нормальные показатели. Вот почему компания Dyson еще шесть лет назад решила начать разработку устройства, которое принесло бы пользу городским жителям. За эти годы было создано более 500 прототипов и вот, наконец, чудо-гаджет представили публике.
Уровень загрязнения воздуха и уровень шума в крупных городах и мегаполисах значительно превышают нормальные показатели. Вот почему компания Dyson еще шесть лет назад решила начать разработку устройства, которое принесло бы пользу городским жителям. За эти годы было создано более 500 прототипов и вот, наконец, чудо-гаджет представили публике.
Dyson Zone, по утверждению компании, фильтрует до 99 процентов загрязнений. Воздух всасывается с помощью компрессора и через двухслойные фильтры направляется к носу и рту с помощью "маски". Эта маска крепится к наушникам магнитными креплениями и при желании её можно снять. Доступно четыре режима очистки воздуха — низкий, средний, высокий и автоматический.
Функция шумоподавления работает в трёх режимах — изоляция, разговор и прозрачность. Первый режим даёт возможность сильнейшего шумоподавления, второй нужен во время разговора по телефону, когда вы снимаете маску (в этот момент отключаются вентиляторы фильтрации), третий даёт возможность слышать все звуки извне, если вам это необходимо.
Джейк Дайсон
«Загрязнение воздуха — глобальная проблема. Оно затрагивает нас повсюду, куда бы мы ни пошли, — сказал Джейк Дайсон, главный инженер компании и сын основателя компании и предпринимателя-миллиардера сэра Джеймса Дайсона. —В наших домах, в школе, на работе и во время путешествий, будь то пешком, на велосипеде, на общественном или личном транспорте. Dyson Zone очищает воздух, которым вы дышите в дороге. И в отличие от масок для лица, он подаёт струю свежего воздуха, не касаясь лица, используя высокоэффективные фильтры и два миниатюрных воздушных насоса».
Компрессоры в каждом ухе пропускают воздух через встроенные фильтры, которые улавливают мельчайшие частицы. Фильтры улавливают 99% частиц размером до 0,1 микрона, включая пыльцу, пыль и бактерии, а также вирусы. По словам Дайсона, фильтры были успешно протестированы на двух вирусах — бактериофаге MS2 и гриппе H1N1 — но не на таких коронавирусах, как SARS-CoV-2. Углеродный слой, обогащенный калием, улавливает газы, такие как двуокись азота и двуокись серы.
Наушники, которые знаменуют собой первый шаг Dyson в мир аудио, являются результатом шестилетней разработки и создания более 500 прототипов.
В ходе испытаний инженеры Dyson использовали дыхательные манекены, оснащенные механическими легкими медицинского класса и сенсорным оборудованием, чтобы «вдыхать» загрязнение, имитирующее человеческое дыхание.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), девять из десяти человек во всем мире дышат воздухом, содержание загрязняющих веществ в котором превышает установленные нормы. Кроме того, около 100 миллионов человек в Европе также подвергаются длительному воздействию шума выше рекомендованного уровня. По оценкам, более 100 миллионов человек, около 20 процентов населения Европы, подвергаются длительному воздействию шума, превышающему рекомендации ВОЗ.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), девять из десяти человек во всем мире дышат воздухом, содержание загрязняющих веществ в котором превышает установленные нормы. Кроме того, около 100 миллионов человек в Европе также подвергаются длительному воздействию шума выше рекомендованного уровня. По оценкам, более 100 миллионов человек, около 20 процентов населения Европы, подвергаются длительному воздействию шума, превышающему рекомендации ВОЗ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Dyson bluetooth наушники гаджет инновация интересно оригинальные наушники очистка воздуха разработка технологии шумоподавление
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