Компания Dyson создала гибрид наушников и маски для фильтрации воздуха

Dyson Zone предназначен для того, чтобы обезопасить городских жителей не только от нежелательного шума, но и от загрязнённого воздуха, наполненного газами, аллергенами и частицами пыли. Отфильтрованный воздух подаётся к лицу через специальное устройство, похожее на забрало шлема или медицинскую маску.



Уровень загрязнения воздуха и уровень шума в крупных городах и мегаполисах значительно превышают нормальные показатели. Вот почему компания Dyson еще шесть лет назад решила начать разработку устройства, которое принесло бы пользу городским жителям. За эти годы было создано более 500 прототипов и вот, наконец, чудо-гаджет представили публике.