Судьба МКС может решится уже сегодня

На днях Дмитрий Рогозин, гендиректор «Роскосмоса», высказался по поводу будущей судьбы станции. Он заявил о том, что окончательное решение по срокам и вариантам эксплуатации МКС будет принято до конца первого весеннего месяца. Выходит, что сделать это надо буквально сегодня.

«31 марта — последний день, когда мы ждём ответ от NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции в отношении двух наших гражданских компаний — ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс», — заявил руководитель госкорпорации.

Из его слов стало понятно, что «если они проигнорируют либо ответят муть, Россия определит свою позицию по отношению к тому, как долго будет работать МКС».

До этого Дмитрий Рогозин говорил о том, что для продления срока службы Международной космической станции нужны основательные финансовые вложения. Причем это должны быть коллективные затраты России, Америки Канады и стран Евросоюза, всех тех, кто регулярно отправляет свои экспедиции в космос. Если этого не сделать, то станцию надо консервировать или уничтожать, иначе она попросту «развалится» сама по себе.

У американской космической программы были свои соображения на этот счет. В NASA планировали, что МКС проработает до 2031 года, после чего её выведут с орбиты. Но даже для этого станцию надо основательно подлатать, что недешево. Иначе ЧП с утечкой воздуха могут участиться и усугубиться в разы, что поставит под угрозу жизни космонавтов и астронавтов, работающих на борту станции.