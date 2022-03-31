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Судьба МКС может решится уже сегодня

Судьба МКС может решится уже сегодня (1 фото)

Автор:
31 марта 2022 19:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия24   космос   мкс   
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Международная космическая станция (МКС) выработала свой ресурс. По-хорошему её надо или реновировать, но это стоит больших денег, или выводить с орбиты и затоплять где-нибудь в мировом океане.

На днях Дмитрий Рогозин, гендиректор «Роскосмоса», высказался по поводу будущей судьбы станции. Он заявил о том, что окончательное решение по срокам и вариантам эксплуатации МКС будет принято до конца первого весеннего месяца. Выходит, что сделать это надо буквально сегодня.


«31 марта — последний день, когда мы ждём ответ от NASA, Европейского космического агентства, Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции в отношении двух наших гражданских компаний — ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс», — заявил руководитель госкорпорации.


Из его слов стало понятно, что «если они проигнорируют либо ответят муть, Россия определит свою позицию по отношению к тому, как долго будет работать МКС».


До этого Дмитрий Рогозин говорил о том, что для продления срока службы Международной космической станции нужны основательные финансовые вложения. Причем это должны быть коллективные затраты России, Америки Канады и стран Евросоюза, всех тех, кто регулярно отправляет свои экспедиции в космос. Если этого не сделать, то станцию надо консервировать или уничтожать, иначе она попросту «развалится» сама по себе.


У американской космической программы были свои соображения на этот счет. В NASA планировали, что МКС проработает до 2031 года, после чего её выведут с орбиты. Но даже для этого станцию надо основательно подлатать, что недешево. Иначе ЧП с утечкой воздуха могут участиться и усугубиться в разы, что поставит под угрозу жизни космонавтов и астронавтов, работающих на борту станции.

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Метки: Россия24   космос   мкс   
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8  комментариев
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Fishki_surfer 2 часа назад
До войны 90% финансирования МКС поступало от НАСА.
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Трям Полчаса назад
За "реновировать" хочется веслом по ибалу дать, а потом его же в жопу засунуть!
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8k
Barachek_Obachek 56 минут назад
Маску продать. Не бита не кршена, правда хозяев много
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41k
Карандаш Час назад
Чё опять в океан то? Дали бы "пинка" в сторону Солнца и пусть себе летит пока не сгорит, а заодно и фотки шлёт по пути...
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138
MPEG-8 Карандаш Час назад
Пинок уж очень дорогой получится.
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