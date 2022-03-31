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Как Уинстон Черчилль спас армянский коньяк и его создателя

Как Уинстон Черчилль спас армянский коньяк и его создателя (7 фото)

Автор:
31 марта 2022 18:19
Сообщество : Истории
Метки: Черчилль   армения   дегустатор   завод   коньяк   маркар седракян   одесса   технолог   
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Не секрет, что Черчилль любил выпить. И особую страсть он питал к армянским коньякам.

Лучшие марки армянских коньяков создал Маркар Седракян - настоящий мэтр, которого уважали во всём мире. Черчилль любил повторять: «Никогда не опаздывайте к обеду, курите гаванские сигары и пейте армянский коньяк». И главным «десертом» в его рационе был как раз коньяк Седракяна.

Маркар родился в 1907 году на территории Османской империи. Пережил геноцид, устроенный турками, к сожалению, его родителям так не повезло, поэтому мальчик оказался в детском доме. Он упорно учился, закончил школу, а позже и институт. В 28 лет он разработал купаж первого советского коньяка высшего сорта и назвал его «Юбилейный». В 1940-м Маркар стал главным инженером-технологом Ереванского коньячного завода и лучшим дегустатором коньяков в СССР. Ему тогда было всего 33 года. Без отрыва от производства он создал еще купажа для коньяков «Отборный» и «Армения».

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С началом войны, все алкогольные производства перешли в разряд особо важных. По приказу товарища Сталина, их были обязаны заминировать и подорвать при угрозе захвата врагом. Седракян души не чаял в родном заводе - для него было немыслимо разрушить всё, что он создал с таким трудом. Поэтому он долго препирался с работниками НКВД и всё-таки отстоял свою точку зрения. Заметьте - несмотря на военное время, его тогда никто не арестовал и не расстрелял. Чекисты просто согласились с его доводами, согласовали решение с руководством, и оставили его в покое. Никаких лагерей и трибуналов.

Алкогольные заводы поставляли обычный спирт для солдат, и коньячный - для офицеров и командования, поэтому их работа не останавливалась даже во время войны. Трудился и Маркар: в 1942 году ему поручили разработать специальный коньяк для встреч и банкетов на высшем уровне. И он создал 50-градусный «Двин», его представили на Тегеранской конференции в 1943 году и подарили Уинстону Черчиллю в честь его 69-летия. Тот выпил бокал, подумал несколько мгновений, и заявил: «К другим коньякам я больше не притронусь!»

И вплоть до своей смерти в 1965 году он ежеквартально получал из СССР 10 ящиков отборного армянского коньяка. Это 200 бутылок - сэр Уинстон пил его каждый день и угощал им всех своих гостей. Что ж, он знал толк в качественном алкоголе.

Есть даже байка, связанная с его 75-летием. В качестве подарка, Сталин прислал ему 75 бутылок «Двина». Черчилль увидел посылку и произнёс: «Жаль, что мне не стукнула сотня!»

Но в жизни Маркара были и тёмные полосы. Он в пух и прах рассорился с партийными чиновниками в Армении и те пригрозили ему арестом и высылкой в Сибирь. Тут ему на помощь пришёл видный партийный деятель Анастас Микоян: он отправил знаменитого дегустатора в Одессу - поднимать местное коньячное производство. Неуёмный Седракян и там не сидел сложа руки и разработал купаж для двух новых коньяков: «Одесса» и «Украина». А вернуться обратно в родной Ереван ему помог Уинстон Черчилль.

Тот заметил, что у присылаемого коньяка  испортился вкус и запах, и пожаловался на это Сталину. Тот приказал немедленно разобраться - выяснилось, что без Маркара, ни дегустаторы, ни технологи, не могут наладить выпуск качественной продукции. И через пару дней с Седракяну прибыла делегация с просьбой вернуться на родной завод. Он согласился, а работу на Одесском заводе ему засчитали и оплатили как командировку.

Мастер коньячного дела вернулся в Армению и быстро восстановил качество на родном заводе. А потом взялся за выпуск новых коньяков: «Ереван», «Арарат», «Праздничный» (Десертный), «40 лет», «Наири», «50 лет», «Ахтамар» и «Васпуракан».

В 1971 году получил звание Героя Социалистического труда. Созданные им коньяки регулярно брали призы на международных выставках, а знаменитого мастера знали и уважали во всём мире.

В 1973 году его не стало. После себя он оставил полностью налаженное производство и известнейшие коньяки - многие из них выпускают и сегодня.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Черчилль   армения   дегустатор   завод   коньяк   маркар седракян   одесса   технолог   
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20k
Седой Бегемот 3 часа назад
Ну и как понимать? Он на пару месяцев уехал с завода - качество коньяка упало в 5 раз. А сейчас он уже как 49 лет назад умер и какое же теперь качество?
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1k
perekrestok 6 минут назад
После независимости завод Арарат купили французы. А с другого берега речки стоит завод Ной. Там коньяк армянский и по производству и по национальности. В дегустационном зале дают попробовать коньяки разных возрастов. Лучше всего идет 10-летний. Потом вкус ухудшается. Поэтому и проводят смешивание разных возрастов (это и есть "купаж"). Бочек там море - хранилище в 4 этажа каждое в пол футбольного поля. Так что от того, кто смешивает коньяк зависит очень много. Чуть не та бочка и уже другой вкус. Так что вполне может быть что Черчилль мог почувствовать изменение вкуса коньяка.
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1k
Andrey Kondor 17 минут назад
Ахтамар хорош и сейчас

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31
Александр Шевченко 42 минуты назад
Да уж, пи@деть, не мешки ворочать. Хотя настоящий армянский коньяк хорошая штука, не путать с бадягой в магазине.
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26k
Ashabad 50 минут назад
А теперь Армения, под нажимом ЕС, согласилась, что нет больше армянских коньяков. Теперь армянский коньяк продаётся в Европе как бренди.
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5k
VL 57 минут назад
Ныне напрочь изгаженный бренд.
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9k
Maddy8 Час назад
Авторы книги «Armenian Food: Fact, Fiction & Folklore» сообщают, что не смогли обнаружить подтверждений этой легенды в биографиях и мемуарах Черчилля, ни в мемуарах Микояна.
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24k
Ваня Час назад
виват мастеру!!!
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16k
Ал Час назад
Ну да ну да армянский коньяк ))) погарские сигары )))
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612
Мурчелло 2 часа назад
Да кому всралась эта моча армянская.Можно подумать черчиль специалист по коньякам был.Такой же иплан,как и армяне со своим коньяком.Эти мрази хорошо устроились на шее русского ивана.Сколько русских убили.Мразоты.
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−15
Thomsen 3 часа назад
<И особую страсть он питал к армянским коньякам>

Никакой "страсти" к армянскому бренди У.С.Черчилль, конечно, никогда не питал. Всю жизнь из коньяков предпочитал "хайн", о чём и пишет в мемуарах. Всё прочее, включая вот это:

<И вплоть до своей смерти в 1965 году он ежеквартально получал из СССР 10 ящиков отборного армянского коньяка>

- суть забавные городские легенды.
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