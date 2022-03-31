Как Уинстон Черчилль спас армянский коньяк и его создателя

С началом войны, все алкогольные производства перешли в разряд особо важных. По приказу товарища Сталина, их были обязаны заминировать и подорвать при угрозе захвата врагом. Седракян души не чаял в родном заводе - для него было немыслимо разрушить всё, что он создал с таким трудом. Поэтому он долго препирался с работниками НКВД и всё-таки отстоял свою точку зрения. Заметьте - несмотря на военное время, его тогда никто не арестовал и не расстрелял. Чекисты просто согласились с его доводами, согласовали решение с руководством, и оставили его в покое. Никаких лагерей и трибуналов.

Алкогольные заводы поставляли обычный спирт для солдат, и коньячный - для офицеров и командования, поэтому их работа не останавливалась даже во время войны. Трудился и Маркар: в 1942 году ему поручили разработать специальный коньяк для встреч и банкетов на высшем уровне. И он создал 50-градусный «Двин», его представили на Тегеранской конференции в 1943 году и подарили Уинстону Черчиллю в честь его 69-летия. Тот выпил бокал, подумал несколько мгновений, и заявил: «К другим коньякам я больше не притронусь!»

И вплоть до своей смерти в 1965 году он ежеквартально получал из СССР 10 ящиков отборного армянского коньяка. Это 200 бутылок - сэр Уинстон пил его каждый день и угощал им всех своих гостей. Что ж, он знал толк в качественном алкоголе.