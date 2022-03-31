Как Уинстон Черчилль спас армянский коньяк и его создателя

Не секрет, что Черчилль любил выпить. И особую страсть он питал к армянским коньякам.
Лучшие марки армянских коньяков создал Маркар Седракян - настоящий мэтр, которого уважали во всём мире. Черчилль любил повторять: «Никогда не опаздывайте к обеду, курите гаванские сигары и пейте армянский коньяк». И главным «десертом» в его рационе был как раз коньяк Седракяна.
Маркар родился в 1907 году на территории Османской империи. Пережил геноцид, устроенный турками, к сожалению, его родителям так не повезло, поэтому мальчик оказался в детском доме. Он упорно учился, закончил школу, а позже и институт. В 28 лет он разработал купаж первого советского коньяка высшего сорта и назвал его «Юбилейный». В 1940-м Маркар стал главным инженером-технологом Ереванского коньячного завода и лучшим дегустатором коньяков в СССР. Ему тогда было всего 33 года. Без отрыва от производства он создал еще купажа для коньяков «Отборный» и «Армения».
С началом войны, все алкогольные производства перешли в разряд особо важных. По приказу товарища Сталина, их были обязаны заминировать и подорвать при угрозе захвата врагом. Седракян души не чаял в родном заводе - для него было немыслимо разрушить всё, что он создал с таким трудом. Поэтому он долго препирался с работниками НКВД и всё-таки отстоял свою точку зрения. Заметьте - несмотря на военное время, его тогда никто не арестовал и не расстрелял. Чекисты просто согласились с его доводами, согласовали решение с руководством, и оставили его в покое. Никаких лагерей и трибуналов.
Алкогольные заводы поставляли обычный спирт для солдат, и коньячный - для офицеров и командования, поэтому их работа не останавливалась даже во время войны. Трудился и Маркар: в 1942 году ему поручили разработать специальный коньяк для встреч и банкетов на высшем уровне. И он создал 50-градусный «Двин», его представили на Тегеранской конференции в 1943 году и подарили Уинстону Черчиллю в честь его 69-летия. Тот выпил бокал, подумал несколько мгновений, и заявил: «К другим коньякам я больше не притронусь!»
И вплоть до своей смерти в 1965 году он ежеквартально получал из СССР 10 ящиков отборного армянского коньяка. Это 200 бутылок - сэр Уинстон пил его каждый день и угощал им всех своих гостей. Что ж, он знал толк в качественном алкоголе.
Есть даже байка, связанная с его 75-летием. В качестве подарка, Сталин прислал ему 75 бутылок «Двина». Черчилль увидел посылку и произнёс: «Жаль, что мне не стукнула сотня!»
Но в жизни Маркара были и тёмные полосы. Он в пух и прах рассорился с партийными чиновниками в Армении и те пригрозили ему арестом и высылкой в Сибирь. Тут ему на помощь пришёл видный партийный деятель Анастас Микоян: он отправил знаменитого дегустатора в Одессу - поднимать местное коньячное производство. Неуёмный Седракян и там не сидел сложа руки и разработал купаж для двух новых коньяков: «Одесса» и «Украина». А вернуться обратно в родной Ереван ему помог Уинстон Черчилль.
Тот заметил, что у присылаемого коньяка испортился вкус и запах, и пожаловался на это Сталину. Тот приказал немедленно разобраться - выяснилось, что без Маркара, ни дегустаторы, ни технологи, не могут наладить выпуск качественной продукции. И через пару дней с Седракяну прибыла делегация с просьбой вернуться на родной завод. Он согласился, а работу на Одесском заводе ему засчитали и оплатили как командировку.
Мастер коньячного дела вернулся в Армению и быстро восстановил качество на родном заводе. А потом взялся за выпуск новых коньяков: «Ереван», «Арарат», «Праздничный» (Десертный), «40 лет», «Наири», «50 лет», «Ахтамар» и «Васпуракан».
В 1971 году получил звание Героя Социалистического труда. Созданные им коньяки регулярно брали призы на международных выставках, а знаменитого мастера знали и уважали во всём мире.
В 1973 году его не стало. После себя он оставил полностью налаженное производство и известнейшие коньяки - многие из них выпускают и сегодня.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Никакой "страсти" к армянскому бренди У.С.Черчилль, конечно, никогда не питал. Всю жизнь из коньяков предпочитал "хайн", о чём и пишет в мемуарах. Всё прочее, включая вот это:
<И вплоть до своей смерти в 1965 году он ежеквартально получал из СССР 10 ящиков отборного армянского коньяка>
- суть забавные городские легенды.