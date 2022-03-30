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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Фидель Кастро общается с Владимиром Путиным во время визита президента России в Гавану в 2000 году
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4.
Гарри Суонси Пельта сильнейший мужчина на тот момент в Уэльсе. На фото ему 21 год, а род его деятельности - портной. 1935 год
9.
Немецкие пехотинцы, оснащённые бронежилетами/кирасами Infanterie-Panzer, пленённые канадцами во время Сражения за высоту 70 - наступления, предпринятого силами канадского экспедиционного корпуса у французского города Ланс; август 1917-го года
10.
Советский опытный паровоз 2-3-2, изготовленный по типу американского NYC Hudson 4-6-4. Выполнял рейсы Москва — Ленинград. СССР, 1939 год
11.
Премьер–министр Речи Посполитой вбегает в здание сейма в день вторжения немецких войск, 1 сентября 1939 года, Варшава
15.
Расчет 37-мм авиадесантной пушки ЧК-М1 образца 1944 года, установленной в переделанной коляске ленд-лизовского мотоцикла Harley-Davidson
21.
На фото запечатлены два 15-летних мальчика: Эд Бэнкрофт держит в заложниках Билла Ронана
Неподалеку от этого переулка произошло ограбление, и полицейские задержали Эда, чтобы допросить его как свидетеля и возможного подозреваемого. Однако, мальчик достал пистолет, выстрелил в одного из полицейских, убежал и взял Билла в заложники. Фотограф Фрэнк Кушинг услышал по полицейскому радио, что 15-летний мальчик убежал с допроса и взял в заложники еще одного мальчика.
Тогда Фрэнк побежал в ближайший переулок, и попросил у владельца соседней квартиры разрешения войти и сделать снимок с балкона, он согласился, так и получилось это фото, напечатанное в газете Boston Traveler. Фрэнк Кушинг получил за нее Пулитцеровскую премию 1948 года.
Тогда Фрэнк побежал в ближайший переулок, и попросил у владельца соседней квартиры разрешения войти и сделать снимок с балкона, он согласился, так и получилось это фото, напечатанное в газете Boston Traveler. Фрэнк Кушинг получил за нее Пулитцеровскую премию 1948 года.
22.
Конвой ведет пойманных в г. Невель изменников Родины. Впереди бывший начальник полиции Кулаков. 2-й Прибалтийский фронт. Автор: Гребнев В. РГАКФД арх. № 0-291520. 1944 год. СССР
24.
Русская эмиграция протестует против бомбардировок Югославии. 27 марта 1999 г. Сан-Фанциско (шт. Калифорния, США).
Фото из Архива РОВСа. Снято ровно 23 года назад. Потомки русских белых эмигрантов в США выступают в поддержку братьев-сербов и протестуют против бомбардировок Сербии странами НАТО. Сидит — член Русского Обще-Воинского Союза подпоручик Георгий Александрович Кованько; справа стоит Ольга Павловна Завадская, администратор старейшего в Зарубежье русского военного журнала "Наши Вести".
30.
Собака по кличке Лео сидит в течение двух дней у могилы хозяина, который погиб во время оползня в Рио-де-Жанейро, 2011 год
37.
Автокран АТК-1 "Январец" на шасси ЗИС-6: установка столбов для монтажа троллейбусной линии. Одесса, весна 1941 год
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АНТИФИШКИ
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Фото 11. Премьер–министр Речи Посполитой вбегает в здание сейма в день вторжения немецких войск, 1 сентября 1939 года, Варшава
Не совсем так.
"Премьер-министр (Польши) Фелициан Славой-Складковский прибыл на заседание Сейма.".
5 мая 1939 года состоялось заседание польского сейма по поводу разрыва Германией германо-польского договора о ненападении от 1934 года. В сенате с ответом на речь Гитлера по поводу одностороннего расторжения Германией договора с Польшей выступил Бек. Он говорил о тех уступках, которые польское правительство согласилось сделать Германии в Поморье, и выразил сожаление о “недостаточных компенсациях Польше с германской, стороны”. “Где же взаимность?” спрашивал польский министр. В опубликованном в тот же день официальном ответе польского правительства на германский меморандум от 28 апреля 1939 г. о расторжении германо-польского договора 1934 г. говорилось, что польское правительство готово к возобновлению переговоров с Германией с учетом замечаний, сделанных в речи министра иностранных дел Бека.
К этому времени Гитлер уже принял решение об ударе по Польше.
Для Польши наступило время расплаты.