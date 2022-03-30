21.

Неподалеку от этого переулка произошло ограбление, и полицейские задержали Эда, чтобы допросить его как свидетеля и возможного подозреваемого. Однако, мальчик достал пистолет, выстрелил в одного из полицейских, убежал и взял Билла в заложники. Фотограф Фрэнк Кушинг услышал по полицейскому радио, что 15-летний мальчик убежал с допроса и взял в заложники еще одного мальчика.



Тогда Фрэнк побежал в ближайший переулок, и попросил у владельца соседней квартиры разрешения войти и сделать снимок с балкона, он согласился, так и получилось это фото, напечатанное в газете Boston Traveler. Фрэнк Кушинг получил за нее Пулитцеровскую премию 1948 года.