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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
30 марта 2022 22:09
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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Кондратий Собакин 2 минуты назад
Небольшое уточнение.

Фото 11. Премьер–министр Речи Посполитой вбегает в здание сейма в день вторжения немецких войск, 1 сентября 1939 года, Варшава

Не совсем так.

"Премьер-министр (Польши) Фелициан Славой-Складковский прибыл на заседание Сейма.".

5 мая 1939 года состоялось заседание польского сейма по поводу разрыва Германией германо-польского договора о ненападении от 1934 года. В сенате с ответом на речь Гитлера по поводу одностороннего расторжения Германией договора с Польшей выступил Бек. Он говорил о тех уступках, которые польское правительство согласилось сделать Германии в Поморье, и выразил сожаление о “недостаточных компенсациях Польше с германской, стороны”. “Где же взаимность?” спрашивал польский министр. В опубликованном в тот же день официальном ответе польского правительства на германский меморандум от 28 апреля 1939 г. о расторжении германо-польского договора 1934 г. говорилось, что польское правительство готово к возобновлению переговоров с Германией с учетом замечаний, сделанных в речи министра иностранных дел Бека.
К этому времени Гитлер уже принял решение об ударе по Польше.
Для Польши наступило время расплаты.
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