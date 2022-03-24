Монах выиграл 730 тысяч долларов и раздал их нуждающимся

Вот только есть загвоздка. Буддийским монахам запрещено играть в азартные игры. Монах объясняет это тем, что покупал лотерейные билеты лишь для того, чтобы помочь всем, кому это необходимо. По мнению монаха, все блага принадлежат высшим силам, а он лишь орудие.