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Монах выиграл 730 тысяч долларов и раздал их нуждающимся

Монах выиграл 730 тысяч долларов и раздал их нуждающимся (3 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:19
Сообщество : Истории
Метки: выигрыш   деньги   история   монах   повезло   таиланд   фото   
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Многие из нас мечтали выиграть в лотерею и фантазировали, что бы сделали с деньгами. Монах из Таиланда не присвоил себе ни копейки - всё раздал.

Монах из провинции Накхон Фаном (Таиланд) выиграл в лотерею 730000 долларов. 47-летний добряк недолго ломал голову над тем, как поступить с деньгами. Он принялся раздавать деньги благотворительным организациям, жертвовать их в храмы и отдавать их бедняками на улицах. Кому-то мужчина отдавал деньги, а кому-то сумки с продуктами. Возле храма, где раздавали деньги и еду, собралась огромная очередь. Полицейским даже пришлось патрулировать улицу, чтобы избежать беспорядков, сообщает AsiaOne.

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Вот только есть загвоздка. Буддийским монахам запрещено играть в азартные игры. Монах объясняет это тем, что покупал лотерейные билеты лишь для того, чтобы помочь всем, кому это необходимо. По мнению монаха, все блага принадлежат высшим силам, а он лишь орудие.

А как бы вы поступили с выигрышем?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выигрыш   деньги   история   монах   повезло   таиланд   фото   
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3  комментария
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Мафусаил Час назад
Когда познал дзен, не если честно я в шоке...
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WhiteRat

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