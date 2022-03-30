Смышлёная собака спасла ребёнка из пруда и вытащила его мячик сачком

В сети появился ролик из Китая, на котором показаны невероятные действия собаки. Дети играли во дворе, но вдруг мячик попал в фонтан. Младший ребёнок полез в него и чуть туда не упал. Лежащая рядом овчарка тут же бросилась на помощь мальчику, оттащила его от воды, взяла в пасть сачок и вытащила мячик из воды.