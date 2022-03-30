Смышлёная собака спасла ребёнка из пруда и вытащила его мячик сачком

Собаки - невероятно умные животные. Они способны на многое и вот тому доказательство!
В сети появился ролик из Китая, на котором показаны невероятные действия собаки. Дети играли во дворе, но вдруг мячик попал в фонтан. Младший ребёнок полез в него и чуть туда не упал. Лежащая рядом овчарка тут же бросилась на помощь мальчику, оттащила его от воды, взяла в пасть сачок и вытащила мячик из воды.
Это кажется просто невероятным
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Юзеры китайской соцсети изо всех сил восторгались поступком собаки. Но мы видим, что этот ролик - постановка. В нём нет никакого чуда, только мастерство дрессировки!
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АНТИФИШКИ
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