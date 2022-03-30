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Смышлёная собака спасла ребёнка из пруда и вытащила его мячик сачком

Смышлёная собака спасла ребёнка из пруда и вытащила его мячик сачком (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 09:35
Сообщество : Животные
Метки: дрессировка   животные   игра   интересное   милота   собаки   фото   
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Собаки - невероятно умные животные. Они способны на многое и вот тому доказательство!

В сети появился ролик из Китая, на котором показаны невероятные действия собаки. Дети играли во дворе, но вдруг мячик попал в фонтан. Младший ребёнок полез в него и чуть туда не упал. Лежащая рядом овчарка тут же бросилась на помощь мальчику, оттащила его от воды, взяла в пасть сачок и вытащила мячик из воды.

Юзеры китайской соцсети изо всех сил восторгались поступком собаки. Но мы видим, что этот ролик - постановка. В нём нет никакого чуда, только мастерство дрессировки!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дрессировка   животные   игра   интересное   милота   собаки   фото   
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dima423 2 часа назад
слишком очевидно что постанова...)
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