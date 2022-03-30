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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (31 фото)

Автор:
30 марта 2022 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2598
31
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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36  комментариев
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44k
dima423 4 часа назад
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а третья просто любила трахаться и стала проституткой)
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2k
Basket 3 минуты назад
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Одни?
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5k
qap Полчаса назад
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Каким же дебилом нужно быть, чтоб покупать цифровой контент? Тем более сейчас. Копирование - не воровство.
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3k
Lost Час назад
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По-возможности, оставьте рядом открытую бутылку пива, будьте людьми.
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11k
Karelian 2 часа назад
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"вернули за него деньги"
Только деньги в Россию переводить нельзя, санкции, поэтому и их вы тоже не получите.
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11k
Karelian 2 часа назад
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Вы все решили, что в стакане вода???
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
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капитан который хотел стать женщиной, с метеоризмом или без.
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
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Ну да, безграмотно, там или рвы с крутыми стенками и водой копать или декоративную стену выше метра.. На худой конец живую изгородь из чегонть адски колючего
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15
Yuriy Petrov 2 часа назад
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Вложи в водку.
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1k
xannar 3 часа назад
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О, прям в копилку новых девизов: Play Station - Игра имеет ограничения.
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22k
Влад 3 часа назад
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Сальвадор Недали
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44k
dima423 3 часа назад
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...лента новостей)
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17k
dmitriy3603 3 часа назад
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Америкосы все идеи тырят
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17k
dmitriy3603 3 часа назад
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44k
dima423 3 часа назад
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это типа на вписке, ты (голубь) привел малолеточек (свиристелей)...
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44k
dima423 3 часа назад
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ну че...придется невменяшек чпокать опять)
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6k
Invertor 4 часа назад
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136
mosazer 4 часа назад
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У меня звездная болезнь) Это как?? МЕТЕОРИЗМ))
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1k
Дмитрий 4 часа назад
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Этот разъём был у эриков ещё до того, как соня их купила и испортила, как, впрочем, и многое другое, что купила.
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1k
max 4 часа назад
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Гамбургер запивать водой со льдом!? Кошмар. Заворот кишок будет!
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3k
Умница-красавица 4 часа назад
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А потом он вырос и стал политтехнологом
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