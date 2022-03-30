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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
30 марта 2022 08:44
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3678
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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6  комментариев
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23k
Сибиряк 3 часа назад
Ну 2 раза в сутки они правильно будут показывать без аккумулятора.
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4k
Enigma Kuutar 59 минут назад
Ленинградская "ПлюньНамажь" конечно делала прекрасные ресницы. Но нидайбох попасть под дождь или снег.
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1k
arens-s 2 часа назад


Металл, торчащий из арок? Чтобы людей и животных в фарш крошить?
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11k
Karelian 2 часа назад
Про омывайку: вонючая как раз гораздо лучше, ибо содержит метиловый спирт, который в отличии от невонючего изопропилового на стекле не замерзает.
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9k
Самка Хорька 3 часа назад
А это действительно правда. В нашем предприятии 8 филиалов, часть из которых северные (Уренгой, Надым, Ямбург, Ноябрьск). Когда общаешься с ними по телефону, нужно время, чтобы адаптироваться к их тараторящей манере разговора. Более того, даже когда они переселяются в Питер (там головное предприятие), их все равно легко узнать по говору))
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