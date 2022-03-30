В Нигерии болельщики разгромили стадион и выгнали с него игроков из-за проигрыша

Нигерийская команда сыграла в ничью со счётом 1:1. Однако, с этим счётом она не проходит на Чемпионат мира. Уважаемых африканцев это настолько расстроило, что они решили показать всем настоящий офсайд и разгромили стадион.

Игроки успели вовремя сбежать с поля, чтобы не получить порцию народной любви от своих же.