В Нигерии болельщики разгромили стадион и выгнали с него игроков из-за проигрыша

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На футбольном поле Нигерии и Ганы болельщики устроили настоящий разгром - они растащили ворота, дрались и ругались из-за того, что нигерийская команда не прошла на Чемпионат мира.
Нигерийская команда сыграла в ничью со счётом 1:1. Однако, с этим счётом она не проходит на Чемпионат мира. Уважаемых африканцев это настолько расстроило, что они решили показать всем настоящий офсайд и разгромили стадион.
Игроки успели вовремя сбежать с поля, чтобы не получить порцию народной любви от своих же.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У них что, одно поле на две страны или кто-то опять с русским языком не дружит?