FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Спорт 2752 поста • 416 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
В Нигерии болельщики разгромили стадион и выгнали с него игроков из-за проигрыша

В Нигерии болельщики разгромили стадион и выгнали с него игроков из-за проигрыша (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 07:11
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Спорт   видео   драка   интересное   на стадионе   нигерия   фото   футбол   
382
1
1

На футбольном поле Нигерии и Ганы болельщики устроили настоящий разгром - они растащили ворота, дрались и ругались из-за того, что нигерийская команда не прошла на Чемпионат мира.

Нигерийская команда сыграла в ничью со счётом 1:1. Однако, с этим счётом она не проходит на Чемпионат мира. Уважаемых африканцев это настолько расстроило, что они решили показать всем настоящий офсайд и разгромили стадион.

Игроки успели вовремя сбежать с поля, чтобы не получить порцию народной любви от своих же.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Болельщики   Спорт   видео   драка   интересное   на стадионе   нигерия   фото   футбол   
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9
Грустный Кот Час назад
Если бы у нас так сборную гоняли мы б наверное стали бы как минимум призерами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
sanchesS80 Полчаса назад
"На футбольном поле Нигерии и Ганы"
У них что, одно поле на две страны или кто-то опять с русским языком не дружит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
The Dude 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Батончик 2 часа назад
В Нигерии живут ниггеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44203



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот и все отличия девушек от женщин: юморная подборка о флиртующих
7
42
Вот и все отличия девушек от женщин: юморная подборка о флиртующих
Советского вам настроения на целый день !
0
166
Советского вам настроения на целый день !
Набирающие популярность в сообществах
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
1
9
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
1
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
Выскакивающие бюсты и женщины-шкафы: самые нелепые наряды на «Оскаре-2022» (10 фото)
Выскакивающие бюсты и женщины-шкафы: самые нелепые наряды на «Оскаре-2022» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#картинки#Россия#СССР#фотографии#в мире#автомобили#Китай
#Юмор#история#аварии#люди#животные#война#шоу бизнес#драка#забавно#новости
#факты#интересно#дтп#Ynews#Приколы#подборка#авто аварии#Украина#кино#переговоры

На что жалуетесь?

Вернуться