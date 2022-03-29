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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
29 марта 2022 23:50
Метки: история   ретро   фото   
159
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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Luc72 42 минуты назад
Я как то зарплату так получил, двумя пакетами, с ручками которые

Где то в начале 90-х, прямо перед тем, когда вышли первые купюры уже российские. Последние разы советскими рублями с Лениным. Пачки рублевых вообще не распечатывали, чтобы время не тратить на кассе
, в те же времена единственный раз держал в руках "пачки пачек" с деньками
100 купюр в стандартных полосках банковских крест накрест и 10 таких пачек упакованы в бумагу и тоже лентой заклеены...

PS Анекдот еще ходил.
Мужик с утра грузит в тележку трактора мешки с картошкой и уезжает на базар торговать. Вечером приезжает обратно и выкладывает мешки.
Жена мужика спрашивает:
- Что, не продал что ли?
- Продал все. Это деньги.
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