21.

Януш Корчак - Польский педагог, врач и писатель, Еврейского происхождения. В августе 1942 года он, имея возможность спастись, предпочел принять смерть в газовой камере лагеря смерти "Треблинка" вместе с детьми из "Дома сирот" которым он руководил. Когда ему сделали документы и предложили выйти из гетто он ответил: "Не бросишь же своего ребёнка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в газовой камере?"