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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Моряк фотографируется со своими кошками, которые всегда идут в плаванье вместе с ним. 1910 год. США. .
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Морской пехотинец США спасает двух вьетнамских детей во время перестрелки в городе Хюэ. 1968 год. Вьетнам..
8.
Инфляция 1923 года в Германии привела к тому, что за один американский доллар давали 4.7 триллиона( 4 700000000000) немецких марок
9.
Китайский миллиардер Лю Хань в момент оглашения приговора о смертной казни. Он брал взятки и продвигал на должности своих родственников и друзей. 9 февраля 2015 год
10.
Наркотики для немецких солдат.
С 1939 года солдатам вермахта выдавали первитин, бензедрин и изофан, под действием которых они могли не спать сутки напролет, не чувствовали ни страха, ни боли. За период с 1939 по 1945 годы сотням тысячам немецких солдат было «скормлено» более 200 миллионов таблеток первитина. Большую дозу получили части, участвовавшие в захвате Польши, Франции, Голландии и Бельгии.
13.
Пoхорoны pyбля.Вo вpемя экoнoмическoгo кpизиcа 1998 года в Москве была проведена акция «Пoхорoны pyбля». Её учacтники несли рyбли в маленьких грoбаx pядoм c Центpaльным бaнкoм РФ
16.
Сосна смерти.
Одно из самых печально известных мест Чернобыльской Зоны. Место многочисленных казней.
Во время Второй Мировой Войны на этом дереве немецкие оккупанты вешали партизан, а потом партизаны вешали немецких оккупантов.
Во время Второй Мировой Войны на этом дереве немецкие оккупанты вешали партизан, а потом партизаны вешали немецких оккупантов.
18.
Химическая атака во время концерта 1991 год
Скрипач Айзек Стерн на концерте в Иерусалиме во время Войны в Заливе. Во время концерта раздалась сирена химической атаки, но несмотря ни на что, Айзек Стерн продолжил играть на скрипке.
21.
Януш Корчак идет вместе с детьми в газовую камеру. Треблинка. 6 августа 1942 год
Януш Корчак - Польский педагог, врач и писатель, Еврейского происхождения. В августе 1942 года он, имея возможность спастись, предпочел принять смерть в газовой камере лагеря смерти "Треблинка" вместе с детьми из "Дома сирот" которым он руководил. Когда ему сделали документы и предложили выйти из гетто он ответил: "Не бросишь же своего ребёнка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в газовой камере?"
23.
Авcтpaлийскaя мoдель oтвлекaется вo вpемя фoтocесcии в мoмент стoлкнoвения сaмoлётa с пеpвой из бaшен-близнецoв. Нью-Йорк. США
24.
В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту со вкусом виски. В ней содержалось 3% алкоголя и она стала очень популярна среди любителей выпить.
27.
Директор Белградского зоопарка уговаривает сбежавшего шимпанзе по кличке Сами, вернуться в зоопарк, 1988 год
28.
Ливерпуль-Ювентус. Брюссель. Финал кубка чемпионов. 1985 г. Драка завершилась гибелью 39 болельщиков
35.
Раненые дети, пострадавшие от артиллерийских обстрелов города, в Ленинградском государственном Педиатрическом институте. Ленинград
36.
Самая мощная водородная бомба 20-го века - АН602, которой дали прозвище "Царь-бомба" и "Кузькина мать". Вес бомбы составлял 28 тонн. Была испытана в 1961 год
37.
Советский солдат, выживший в сгоревшем танке. Вглядитесь в это простое русское лицо. Лицо человека, который спас не только свою Родину, но и этот мир от коричневой чумы!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Где то в начале 90-х, прямо перед тем, когда вышли первые купюры уже российские. Последние разы советскими рублями с Лениным. Пачки рублевых вообще не распечатывали, чтобы время не тратить на кассе, в те же времена единственный раз держал в руках "пачки пачек" с деньками 100 купюр в стандартных полосках банковских крест накрест и 10 таких пачек упакованы в бумагу и тоже лентой заклеены...
PS Анекдот еще ходил.
Мужик с утра грузит в тележку трактора мешки с картошкой и уезжает на базар торговать. Вечером приезжает обратно и выкладывает мешки.
Жена мужика спрашивает:
- Что, не продал что ли?
- Продал все. Это деньги.