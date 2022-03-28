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Недалёкое прошлое

Недалёкое прошлое (35 фото)

Автор:
28 марта 2022 23:21
Метки: Прошлое   история   фото   
161
35
Подборка фотографий и картинки из недалёкого прошлого
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Источник:

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Метки: Прошлое   история   фото   
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lekha-fil Час назад
Скалолаз во вьетнамках?
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pikul 44 минуты назад
Специальный вьетнамский стиль скалолазания, есть еще кубинский, но там сложнее, надо постоянно повторять вслух ча ча ча
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