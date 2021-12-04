Что можно сделать из проволоки от шампанского

Наверное, нам и напоминать не стоит, что Новый год близко, и совсем скоро мы будем звенеть бокалами с шампанским под звон курантов. Кстати о шампанском: что вы делаете с пробкой? Неужели выкидываете? Тогда мы сейчас покажем вам развлечение, которое добавит немного творчества в ваше застолье. Пользовательница Твиттера с ником «казуха разрушил мой брак снова» рассказала, что из проволочки можно сделать стул, а другие пользователи показали ещё больше идей для подобных поделок.

Идея для застолья с шампанским из Твиттера