Что можно сделать из проволоки от шампанского

Это невероятно простое и крайне увлекательное занятие.
Наверное, нам и напоминать не стоит, что Новый год близко, и совсем скоро мы будем звенеть бокалами с шампанским под звон курантов. Кстати о шампанском: что вы делаете с пробкой? Неужели выкидываете? Тогда мы сейчас покажем вам развлечение, которое добавит немного творчества в ваше застолье. Пользовательница Твиттера с ником «казуха разрушил мой брак снова» рассказала, что из проволочки можно сделать стул, а другие пользователи показали ещё больше идей для подобных поделок.
Идея для застолья с шампанским из Твиттера
На самом деле эта проволочка, удерживающая пробку игристых напитков называется мюзле (от французского слова, которое значит «надевать намордник»). Но сути это не меняет: она открывает пространство для творчества. Оказалось, что разные фигурки из мюзле делают многие, в ответ на оригинальный твит тут же посыпались другие варианты.
Пользователи Твиттера начали показывать свои поделки из мюзле
Вот и вышел человечек
Весёлый зоопарк
Самолёт
Пробки тоже идут в дело
Рыцарь
Варианты без иллюстраций
Не только проволока становится материалом для творчества
Кто ещё делает розы из салфеток?
Рюмочки из фантиков — как вам такое?
Источник:
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А я помню из детства из такой лошадку делали мякиш хлеба четыре спички Забавно получалось !!!