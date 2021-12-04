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Что можно сделать из проволоки от шампанского

Что можно сделать из проволоки от шампанского (14 фото)

Автор:
04 декабря 2021 09:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: креатив   мюзле   проволока   проволоки от шампанского   сделай сам   фото   шампанское   
241
14

Это невероятно простое и крайне увлекательное занятие.

Наверное, нам и напоминать не стоит, что Новый год близко, и совсем скоро мы будем звенеть бокалами с шампанским под звон курантов. Кстати о шампанском: что вы делаете с пробкой? Неужели выкидываете? Тогда мы сейчас покажем вам развлечение, которое добавит немного творчества в ваше застолье. Пользовательница Твиттера с ником «казуха разрушил мой брак снова» рассказала, что из проволочки можно сделать стул, а другие пользователи показали ещё больше идей для подобных поделок.


Идея для застолья с шампанским из Твиттера

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На самом деле эта проволочка, удерживающая пробку игристых напитков называется мюзле (от французского слова, которое значит «надевать намордник»). Но сути это не меняет: она открывает пространство для творчества. Оказалось, что разные фигурки из мюзле делают многие, в ответ на оригинальный твит тут же посыпались другие варианты.


Пользователи Твиттера начали показывать свои поделки из мюзле

Вот и вышел человечек

Весёлый зоопарк

Самолёт

Пробки тоже идут в дело

Рыцарь

Варианты без иллюстраций

Не только проволока становится материалом для творчества

Кто ещё делает розы из салфеток?

Рюмочки из фантиков — как вам такое?

Источник:

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Метки: креатив   мюзле   проволока   проволоки от шампанского   сделай сам   фото   шампанское   
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2  комментария
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470
Mixan Час назад
Это называется "праздник не удался" ..хе хе Шутка !
А я помню из детства из такой лошадку делали мякиш хлеба четыре спички Забавно получалось !!!

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Виктор Полчаса назад
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