Опасности «беленькой»: заблуждения о водке, в которые пора перестать верить

Россия же находится на одном уровне с англичанами, французами и немцами. Если говорить конкретно о крепком спиртном, то в прошлом году мы оказались на 8 месте с 11,1 литрами на одного человека.

Первой оказалась Литва с 12,3 литрами на душу. Десятку лидеров замкнула Польша с 10,6 литрами спиртного.