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Опасности «беленькой»: заблуждения о водке, в которые пора перестать верить

Опасности «беленькой»: заблуждения о водке, в которые пора перестать верить (13 фото)

Автор:
21 декабря 2021 12:43
Сообщество : Факты
Метки: водка   вред алкоголя   мифы и заблуждения   про алкоголь   пьющая страна   хлебное вино   
1883
13

Сложно найти человека, который никогда ничего не слышал про водку. Ещё два столетия назад её называли «хлебным вином», а впервые упоминание об этом крепком напитке появилось ещё в 13 веке.

За это время вокруг «беленькой» сформировалось  немало мифов и заблуждений, плотно прижившихся в обществе. Однако стоит ли и дальше верить в них?


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Водку признано считать калорийной, однако это далеко не так. Куда больше их содержится в закусках. Некоторые продукты в 5 раз калорийнее «огненной воды».


Однако если кто-то переживает за лишний вес в контексте спиртного, то стоит помнить, что любой алкоголь наносит организму повышенный вред и без калорийности гораздо хуже, чем самая жирная еда.


Не менее устоявшийся миф, что больше всего водки пьют в России. Конечно, точной статистики по «беленькой» нет, однако из известных данных можно сделать вывод, что русские далеко не самая пьющая нация.


Больше всего алкоголя употребляют в Ирландии.


Россия же находится на одном уровне с англичанами, французами и немцами. Если говорить конкретно о крепком спиртном, то в прошлом году мы оказались на 8 месте с 11,1 литрами на одного человека.


Первой оказалась Литва с 12,3  литрами на душу. Десятку лидеров замкнула Польша с 10,6 литрами спиртного.


Также многие ошибочно думают, что вода относится к непортящимся напиткам. Если не соблюдать правила хранения, то ей не только легко настанет каюк, но и произойдет это достаточно быстро.


Алкоголь нельзя держать под прямыми солнечными лучами. Также он не любит слишком высоких, и слишком низких температур. Кроме того, его нельзя держать в пластиковых тарах и оставлять открытым.


Спирт очень быстро выветривается, после чего в нём запускаются процессы окисления. Крепость он, конечно, не теряет, но вот запах и цвет изменится не в лучшую сторону.


Ещё одно ошибочное мнение, что водка никогда не замерзает. На самом деле это может случиться с любым алкогольным напитком. Причём с «хлебным вином» это произойдет при минус 25 градусах.


Если она замерзнет при меньшей температуре, значит это контрафакт. В любом случае в ней содержатся ненужные примеси, количество которых зависит от качества.


Кроме того, существует миф о том, что «огненная вода» согревает. Это опасное заблуждение, которое может стоить человек не только здоровья, но и жизни.


После употребления создается ощущение «тепла», вызванное расширением сосудов и ускорением циркуляции крови. Однако очень быстро они сужаются обратно вновь, что создает риск получения обморожения, даже если на улице далеко не крепкий мороз.


Очевидно, что пить на холоде опаснее в разы. Также нельзя употреблять спиртное сразу после возвращения в теплое место с мороза.


Но лучше вообще отказаться от водки и заменить на что-нибудь полезное, например, сок. Как говорится, целее и здоровее будете.

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Метки: водка   вред алкоголя   мифы и заблуждения   про алкоголь   пьющая страна   хлебное вино   
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8k
Мистер Фикс 59 минут назад
«Всё яд, всё лекарство; то и другое определяет доза»
Парацельс
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49k
leo3621 6 минут назад
В самом начале восьмидесятых я был свидетелем на свадьбе у своего доброго приятеля. Кому пришло в голову пошутить? Мы взяли непочатую бутылку "Русской" водки, написали на этикетке "на серебряную свадьбу", и все расписались.

Двадцать пять лет прошло незаметно. Приятель звонит, и спрашивает - ты помнишь, что за день будет в субботу?
-Нет, говорю, а что?
-Жду тебя к себе, и это не обсуждается.

Да, это был их юбилей - серебряная свадьба. Гостей, конечно сильно поубавилось, многих за четверть века пораскидало. Когда он достал ту самую бутылку с автографами, у собравшихся попадали челюсти. Кстати - чище и мягче водки я вообще в жизни не пробовал.

На золотую свадьбу подписались на этикетке Хеннеси. Ещё лет десять подождать осталось...
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51k
doker 8 минут назад
Блин, вот из-за таких как автора поста мы опустились на 8 место!

И кто обогнал то - хуторяне из Литвы!
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47
Raingold Fischer 14 минут назад
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5k
Борис Карабанов 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 минуты назад
как то так
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9k
Alexander 23 минуты назад
На святое замахнулись, ироды...
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52k
alertol 24 минуты назад
Про согревание. Важно отличать в какой ситуации.

Если вы замёрзли и вам надо как можно дольше выжить (не можете выбраться сами и ждёте спасателей) алкоголь да, может вас убить. Если же вы хотите добраться до помощи сами, но от холода начинаете впадать в панику, то 100 грамм наоборот спасут вам жизнь.
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4k
Роман Полчаса назад
какого хереса у меня ни одна картинка сегодня на сайте не открывается?
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68k
7guest Полчаса назад
Водку пить не люблю, но лучшего применения этому напитку пока не могу придумать.
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48k
noName Полчаса назад
Я не пью-а не даю другим травиться!!!
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10k
Kostick Полчаса назад
"Но лучше вообще отказаться от водки и заменить на что-нибудь полезное, например, сок.". Пшеничный?)
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16k
Corvus Corax Полчаса назад
"Водку признано считать калорийной, однако это далеко не так. Куда больше их содержится в закусках. Некоторые продукты в 5 раз калорийнее «огненной воды»."
Постоянно путают калорийность и пищевую ценность. Калорийность ничего не значит. Бензин, по логике, дофуя калориен, но питателен ли? Да, водка калорийна. И что? Питательная ценность какова? Белки? Углеводы? Жиры? И, кто в школе прогуливал:
"Чтобы определить полную энергетическую ценность пищи, её сжигают в калориметре и измеряют тепло, выделяющееся в окружающую его водяную баню. "
Вот как измеряется калорийность, см. выше про бензин. И лишнему весу от водки не взяться. Если не закусывать плотно. Наоборот, скорее.

"Ещё одно ошибочное мнение, что водка никогда не замерзает."
Угу. Все такие же тупые были, как сейчас жертвы ЕГЭ... То-то в СССР на Север не водку, а спирт отправляли всегда...
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5k
Денис Колосов 38 минут назад
ну во всем мера важна.. я крепкий алкоголь в чистом виде не пью, а только в виде коктейля.. Но в основном вино пью или пиво.. Существенно больше стали с женой пить из-за гребанного локдауна в начале 20 года, тупо чтобы не свихнуться в 4х стенах.. Пьем по малу, но часто)
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1k
Алексей Попов 41 минуту назад
Так как истина вечно уходит из рук - не пытася понять непонятное друг, чашу в руки бери - оставайся невеждой - нету смысла поверь в изученьи наук... :-) Истина в первой инстанции - Водки много не бывает... :-)))))
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8k
Тудаблин 44 минуты назад
"Спирт очень быстро выветривается, после чего в нём запускаются процессы окисления. Крепость он, конечно, не теряет, но вот запах и цвет изменится не в лучшую сторону."

крепость от чего?
"Кре пость показатель объёмной доли безводного этилового спирта в алкогольном напитке."
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337
Юденич 49 минут назад
"Но лучше вообще отказаться от водки и заменить на что-нибудь полезное, например, сок. Как говорится, целее и здоровее будете".
Не согласен с автором. Здоровее не будуту. Не пьющего человека преследуют болезни, психическое расстройство ЦНС что сопровождается постоянными неудачами в жизни. Научно доказано - во время употребленимя алкоголя выделяется адреналин в таких количествах, как он выделяется когда организму угрожает смертельная опасность. На второй день организм начинает поиск причины угрозы и начинается тестирование всех органов. Соответственно находя при тестировании больные участки, организм производит их восстановление, что сопровождается болезненной реакцией (в простонародии - похмелье). У непьющего таких самовосстановлений организма не наблюдается, поэтому все болячки безпрепятственно прогрессируют. Лучше всего не отказываться от водочки а пить ее родимую только качественную, умеренно и не более раза в неделю.
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337
Юденич Барт Симпсон 21 минуту назад
Вы наверняка совсем не употребляете, поэтому мир для Вас делится только на черное и серое. У Вас прогрессирущее расстройство нервной системы- прямое доказательство выводов ученых об алкоголе. Кстати алкаши не пьют качественного алкоголя, умеренно и тем более раз в неделю.
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38k
Сергей 52 минуты назад
Как Вы её пьёте?
Морщимся и пьём.
Потому что водка всяко лучше наркоты.
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11k
Karelian 54 минуты назад
Если она замерзнет при меньшей температуре, значит это контрафакт. В любом случае в ней содержатся ненужные примеси, количество которых зависит от качества.

Просто теперь много "водки", на которой написано "крепость 38 ", соответственно и температура замерзания у неё выше.
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3k
Outcast 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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227
Faithless 58 минут назад
Сомнительное утверждение: "Но лучше заменить на что-нибудь полезное, например, сок."
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