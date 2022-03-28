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Спасибо, мистер Смит: забыто - все

Спасибо, мистер Смит: забыто - все (17 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 14:45
Метки: Правo   мораль   общество   
1256
17
1
Пощечина Уилла Смита хаму-коллеге на церемонии «Оскар» в публикациях западной прессы стало событием-обсуждением уровня прилета инопланетян. И уже разлетелось на мемы

Источник:

АНТИФИШКИ
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17  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
40k
Alex Минуту назад
Негр ударил негра, кого виновным интересно признают? Вот ведь дилемма )))
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3k
Свет в темноте 14 минут назад
это расизм бить черного!
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69k
Максим 2 часа назад
Абсолютно срежиссированная постановка. Смит отработал деньги, ОСкар получил просмотры. да и всегда так делается - ка каждой премии есть момент по которому можно вспоминать.. Аааа этот тот, где Смит ударил Криса.
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1k
Трям 2 часа назад
Постанова.
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4k
Tuskub 3 часа назад
...вариант о наигранности сюжета уже по новостям гуляет. Да и удара-то не было - тут или Смит промазал или... просто "шоу". Омериканцы любят такие штуки для промоушена и рекламы. МИНУС
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405
Виктор Глущенко 3 часа назад
Молодец мужик . Жаль мало дал . Надо было с ноги . У человека горе - по болезни волосы выпадают - а эта сука решила пошутить .
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3k
Babangdida 3 часа назад
Шо твАрится!? Негров бьют, ОПЯТЬ!? Да что этот брикет себе позволяет!? BLM mutafuka!

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20k
Luc72 3 часа назад
Ну а где жена с прической то? Может он просто не постеснялся сказать правду, что "а король то голый..."?
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1k
Copycat 3 часа назад
С того что это способ привлечь просмотры к оскару поржал) просто по тому что не смотрю его и наверно не найду среди друзей и знакомых человека который смотрит
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4k
Hugo_RnD 3 часа назад
картинки в посте, наверное, слишком американизированы - хрен поймёшь тонкости и хумор. Но агент J, однозначно, молодец - Русский склад характера, несмотря на всякие бэлээмы, лэгэбэтэхи и т.п.
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4k
sedoisever 4 часа назад
Звук там никакой не отключали. "Фак" явственно был слышен несколько раз...
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