Спасибо, мистер Смит: забыто - все

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Пощечина Уилла Смита хаму-коллеге на церемонии «Оскар» в публикациях западной прессы стало событием-обсуждением уровня прилета инопланетян. И уже разлетелось на мемы
На церемонии вручения премии «Оскар» Крис Рок пошутил над прической жены Уилла Смита.
Актер вышел на сцену и дал ведущему пощечину.
Актер вышел на сцену и дал ведущему пощечину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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