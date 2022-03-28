Хряпа. Закуска для Генерального Секретаря

Молва утверждает, что закуска эта была ну просто самой любимой закуской незабвенного Леонида Ильича. Если кто не знает о ком я - спросите, расскажу.
Я склонен верить этой молве. Человек он, Леонид Ильич, был в еде и закусках очень непривередливым и простую пищу, в силу происхождения и среды, в которой он вырос, очень даже уважал.
И если говорить о названии этой закуски, то «хряпа» в контексте еды — это всё о капусте.
Поэтому капуста тут получается главная! Килограмм капусты нашинковал я весьма тонко и мелко. Есть у меня очень удобный девайс для этого.
И ещё две составляющие. И тоже овощные.
Свёкла. Натёр я её на крупной тёрке. У меня в этой шинковке есть такая фреза - продукт получается очень похожим, как на крупной тёрке натереть, но такими… стружками тонкими.
Пару морковок. Пару — это если крупные. Натёр на той же фрезе.
Еще пару луковиц очень тонко нашинковал. И всё вместе овощное перемешал.
Можно добавить чеснок. Буквально зубчика три. Это исключительно «по любви» должно происходить. Я в смысле чеснока.
Заливается эта смесь великолепная горячим маринадом.
Маринад.
К трём стаканам воды добавил полстакана уксуса (можно яблочного) 9%, масло растительное - три четверти стакана, одну столовую ложку соли грубого помола и 15 кусков сахара-рафинада (ложка сахарного песку без большого верха заменяет кусок сахара).
Перемешал. Довел до кипения. Убрал нагрев до минимума и пяток минут дал повзбулькивать слегка.
Залил перемешанные овощи горячим маринадом.
Как немного остынет, сверху тарелкой притопил и груз поставил. Цель одна - вся овощная смесь должна быть покрыта маринадом.
Ночь дал постоять при комнатной температуре, а уже потом убрал в холодильник. Два дня, как минимум, пусть стоит.
В принципе через два, ну максимум три дня, закуска готова.
Я потом закуску, или салат, как угодно, разложил в небольшие банки. Плотно утрамбовал. И … сверху около сантиметра толщиной должен быть слой маринада. Т.е. утрамбовать, залить, маринад уйдёт, долейте… и так до тех пор, пока маринад перестанет впитываться. У вас наверняка останется немного маринада. НЕ выливайте! Потому что завтра - послезавтра проверьте уровень. Наверняка придется долить. И это, скорее всего уже будет окончательно.
Я храню банки с хряпой в холодильнике.
Просто мнение … откройте первую банку через три недели. И, выложив салат в миску или салатницу, дайте минут сорок постоять. Пару раз аккуратно перемешайте. Уксус … его аромат должен выветриться.
Ну и ... запивать хлебным соком!
Капуста – 1 кг
Морковь – 2 шт
Свёкла – 2 шт
Луковицы – 2 шт
Чеснок 3-5 зуб
Маринад:
Вода – 3 ст
Уксус стол. (яблочный) станд. 9% – ½ ст.
Масло подсолн. – ¾ ст.
Соль – 1 ст.л. (нужна грубая)
Сахар – 15 кусков (1 кусок – 1 ч.л.)
Авторский пост
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