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Хряпа. Закуска для Генерального Секретаря

Хряпа. Закуска для Генерального Секретаря (9 фото)

Автор:
28 марта 2022 12:18
Метки: Еда   Рецепт   Салат   закуска   капуста   холодная закуска   хряпа   
958
9

Молва утверждает, что закуска эта была ну просто самой любимой закуской незабвенного Леонида Ильича. Если кто не знает о ком я - спросите, расскажу.

Я склонен верить этой молве. Человек он, Леонид Ильич, был в еде и закусках очень непривередливым и простую пищу, в силу происхождения и среды, в которой он вырос, очень даже уважал.

И если говорить о названии этой закуски, то «хряпа» в контексте еды — это всё о капусте.

Поэтому капуста тут получается главная! Килограмм капусты нашинковал я весьма тонко и мелко. Есть у меня очень удобный девайс для этого.

×
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И ещё две составляющие. И тоже овощные.

Свёкла. Натёр я её на крупной тёрке. У меня в этой шинковке есть такая фреза - продукт получается очень похожим, как на крупной тёрке натереть, но такими… стружками тонкими.

 Пару морковок. Пару — это если крупные. Натёр на той же фрезе.

 Еще пару луковиц очень тонко нашинковал. И всё вместе овощное перемешал.

Можно добавить чеснок. Буквально зубчика три. Это исключительно «по любви» должно происходить. Я в смысле чеснока.

Заливается эта смесь великолепная горячим маринадом.

Маринад.

К трём стаканам воды добавил полстакана уксуса (можно яблочного) 9%, масло растительное - три четверти стакана, одну столовую ложку соли грубого помола и 15 кусков сахара-рафинада (ложка сахарного песку без большого верха заменяет кусок сахара).

 Перемешал. Довел до кипения. Убрал нагрев до минимума и пяток минут дал повзбулькивать слегка.

 Залил перемешанные овощи горячим маринадом.

Как немного остынет, сверху тарелкой притопил и груз поставил. Цель одна - вся овощная смесь должна быть покрыта маринадом.

 Ночь дал постоять при комнатной температуре, а уже потом убрал в холодильник. Два дня, как минимум, пусть стоит.

В принципе через два, ну максимум три дня, закуска готова.

Я потом закуску, или салат, как угодно, разложил в небольшие банки. Плотно утрамбовал. И … сверху около сантиметра толщиной должен быть слой маринада. Т.е. утрамбовать, залить, маринад уйдёт, долейте… и так до тех пор, пока маринад перестанет впитываться. У вас наверняка останется немного маринада. НЕ выливайте! Потому что завтра - послезавтра проверьте уровень. Наверняка придется долить. И это, скорее всего уже будет окончательно.

 Я храню банки с хряпой в холодильнике.

Просто мнение … откройте первую банку через три недели. И, выложив салат в миску или салатницу, дайте минут сорок постоять. Пару раз аккуратно перемешайте. Уксус … его аромат должен выветриться.

Ну и ... запивать хлебным соком!

 Капуста – 1 кг

Морковь – 2 шт

Свёкла – 2 шт

Луковицы – 2 шт

Чеснок 3-5 зуб

Маринад:

Вода – 3 ст

Уксус стол. (яблочный) станд. 9% – ½ ст.

Масло подсолн. – ¾ ст.

Соль – 1 ст.л. (нужна грубая)

Сахар – 15 кусков (1 кусок – 1 ч.л.)

 

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Метки: Еда   Рецепт   Салат   закуска   капуста   холодная закуска   хряпа   
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20  комментариев
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Если Хряпу еще какелы не запотентовали...это же заправка для борща...останется только масел мясо в кастрюлю кинуть...и борщ готов))
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4k
Дмитрий 6 минут назад
А что за девайс для капусты и что за фреза для моркови? Очень интересно.
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8k
Garpia121 Час назад
Её давно Емельяненко рекламировал. Сделала, вкус на троечку, мои не оценили. Им больше капуста провансаль нравится, с виноградом, сливой, яблоками и клюквой.
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24k
Ваня Час назад
долго слишком. хотя к новому году запас хряпы можно сделать...
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Самостоятельное блюдо...или под рюмку водки хряпоть?)
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Ivan
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