Хряпа. Закуска для Генерального Секретаря

Я склонен верить этой молве. Человек он, Леонид Ильич, был в еде и закусках очень непривередливым и простую пищу, в силу происхождения и среды, в которой он вырос, очень даже уважал.

И если говорить о названии этой закуски, то «хряпа» в контексте еды — это всё о капусте.

Поэтому капуста тут получается главная! Килограмм капусты нашинковал я весьма тонко и мелко. Есть у меня очень удобный девайс для этого.