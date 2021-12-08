Винегрет с маслом или винегрет с майонезом? Опрос

Когда вместе с огурчиками используется и квашеная капуста, то заправка должна быть несоленой. Нерафинированное масло забьет вкус овощей, поэтому его использовать не стоит. А вот оливковое вполне подойдет для этих целей.

Вне зависимости от выбора заправки добавлять ее надо строго перед подачей на стол. Дело в том, что каждый ломтик после добавления заправки покрывается тонкой пленкой, перестает взаимодействовать с «соседями», обмениваясь вкусом и запахом. В заранее заправленном винегрете даже соль растворяется плохо. А капуста и огурцы потеряют свою хрусткость.