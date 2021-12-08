Винегрет с маслом или винегрет с майонезом? Опрос

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Наступила зима, и организм настоятельно требует чего-нибудь вкусненького и при этом желательно жирного и горячего. Но не только вредностями едиными можно радовать желудок. Их вполне можно чередовать с полезной здоровой пищей. Например, делать винегрет.
Не все знают, что занимающий одно из центральных мест на столах советских граждан салат родом из Франции. Правда, смесь из отварных корнеплодов у нас заправляли обычным растительным маслом, а не винным уксусом, как предполагает классический рецепт. Который, собственно, и дал название блюду (vinaigre по-французски уксус).
Выбор вполне оправдан и логичен, ведь в распоряжении советских хозяек не было того продуктового изобилия, которое царит сейчас. Но это не значит, что масло или винный уксус – единственно допустимое решение для заправки винегрета. В зависимости от вкусовых предпочтений вполне можно использовать сметану, несладкий йогурт или даже не очень полезный, но вкусный и универсальный майонез.
Приверженцам классических традиций можно порекомендовать смешать подсолнечное масло с уксусом, тертым хреном или горчицей и добавить чуть-чуть сахара. Это придаст блюду более тонкий и пикантный вкус. Если в смесь добавляются маринованные или соленые огурцы, то вместо уксуса можно использовать лимонный сок.
Когда вместе с огурчиками используется и квашеная капуста, то заправка должна быть несоленой. Нерафинированное масло забьет вкус овощей, поэтому его использовать не стоит. А вот оливковое вполне подойдет для этих целей.
Вне зависимости от выбора заправки добавлять ее надо строго перед подачей на стол. Дело в том, что каждый ломтик после добавления заправки покрывается тонкой пленкой, перестает взаимодействовать с «соседями», обмениваясь вкусом и запахом. В заранее заправленном винегрете даже соль растворяется плохо. А капуста и огурцы потеряют свою хрусткость.
Вне зависимости от выбора заправки добавлять ее надо строго перед подачей на стол. Дело в том, что каждый ломтик после добавления заправки покрывается тонкой пленкой, перестает взаимодействовать с «соседями», обмениваясь вкусом и запахом. В заранее заправленном винегрете даже соль растворяется плохо. А капуста и огурцы потеряют свою хрусткость.
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