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Винегрет с маслом или винегрет с майонезом? Опрос

Винегрет с маслом или винегрет с майонезом? Опрос

Автор:
08 декабря 2021 14:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Рецепт   Салат   винегрет   заправка   масло   польза   смесь   соус   
588
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Наступила зима, и организм настоятельно требует чего-нибудь вкусненького и при этом желательно жирного и горячего. Но не только вредностями едиными можно радовать желудок. Их вполне можно чередовать с полезной здоровой пищей. Например, делать винегрет.
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А как вы считаете, что лучше всего подходит для заправки винегрета?

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Метки: Рецепт   Салат   винегрет   заправка   масло   польза   смесь   соус   
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7  комментариев
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1k
Connor_John 48 минут назад
Лично я пробовал разные варианты винегрета: мама делала упрощённый, из варёных свеклы, морковки и картошки, плюс свежий репчатый лук, масло - нерафинированное. Было, надо сказать, неплохо, но как будто чего-то не хватало. Позже попробовал версии с огурцами, как маринованными, так и солёными, и с горошком зелёным пробовал, и с квашеной капустой. С майонезом пробовал, и с маслом рафинированным. Больше всего понравился с капустой, солёными огурцами и горошком одновременно, и майонезом заправить.
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326
Leonid 12 минут назад
Вообще винегрет не делаем... никто не ест
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511
Вадим В. Новоженов 16 минут назад
Мне, пожалуйста, с маслом. Да! И ещё 4 по 50 "Финляндии "Клюквенной"", только её сразу, сейчас принесите. Спасибо.
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4k
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну ни разу не встречал с майонезом .Квашенная капуста и майонез по мне вообще не сочетаются.
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−10
scanncode scanncode 50 минут назад
Вопрос стоит в том, с каким маслом: подсолнечным или оливковым сырой выжимки.
Про маянезики речь не идет.
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2k
RUSSfan 59 минут назад
Делаем с маслом, себе майонез добавляю
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