Вот уже на протяжении месяца Макс Барских продолжает свои нападки на российских знаменитостей и поклонников. На этот раз Барских опроверг слухи о том, что собирается в Россию, заявив, что у россиян всё равно нет долларов, чтобы прийти на концерт.
На протяжении месяца Макс Барских нелестно высказывается о России: назвал страну «дырявой» и отметил, что больше никогда сюда не приедет. После этих высказываний многие российские знаменитости осудили его. В их числе оказались Бузова, рэпер Тимати, продюссер Пригожин и другие.
На выходных в сети появился слух, что Барских не прочь выступить на частных вечеринках. Однако накануне Макс опроверг эти слова в своём микроблоге
«Уже не знают, что придумать, дебилы. Во-первых, к вам ничего не летает, а во-вторых, у вас нет долларов. Хоть бы подумали, прежде чем писать фигню», — сказал Барских.
Судя по всему, скоро мы забудем (кто вообще его помнил), кто такой Макс Барских.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На хрена упоминать упоминать про всякое говно на Фишках?
Меньше пишете-быстрее забудут.
Или для этого и пишете, чтобы не забывали?
Хотя кто вообще о нем помнит...
Петух с угла закукарекал,
А русским нужно помолится,
Чтоб этот п.и.д.о.р. не приехал.
-так благодаря таким афторам я и узнал что есть такой мудак и не забываю. Ты нах"я здесь его пиаришь, долдон?
Черный пиар, тоже - пиар?
Не знал кто это, и знать не хочу. И тем более с такими вообще о чём-то переписываться, или спорить.
Автору минус.
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Не "кто такой", а "что такое".
Но вот факт, что его осудили Бузова и Тимати ...
Зачем это слабопопое тут ?