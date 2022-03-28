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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5637 постов • 716 подписчиков подписаться
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"У&nbsp;вас нет долларов!": Макс Барских продолжает нарываться

"У вас нет долларов!": Макс Барских продолжает нарываться (1 фото)

Автор:
28 марта 2022 07:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Макс Барских   Россия   знаменитости   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
2308
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Вот уже на протяжении месяца Макс Барских продолжает свои нападки на российских знаменитостей и поклонников. На этот раз Барских опроверг слухи о том, что собирается в Россию, заявив, что у россиян всё равно нет долларов, чтобы прийти на концерт.

На протяжении месяца Макс Барских нелестно высказывается о России: назвал страну «дырявой» и отметил, что больше никогда сюда не приедет. После этих высказываний многие российские знаменитости осудили его. В их числе оказались Бузова, рэпер Тимати, продюссер Пригожин и другие.

На выходных в сети появился слух, что Барских не прочь выступить на частных вечеринках. Однако накануне Макс опроверг эти слова в своём микроблоге

«Уже не знают, что придумать, дебилы. Во-первых, к вам ничего не летает, а во-вторых, у вас нет долларов. Хоть бы подумали, прежде чем писать фигню», — сказал Барских.

Судя по всему, скоро мы забудем (кто вообще его помнил), кто такой Макс Барских.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Макс Барских   Россия   знаменитости   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
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41  комментарий
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8k
Mauritanien 4 часа назад
Прошу прощения, кто этот противный?
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9k
Maddy8 3 минуты назад
Ну, типичный хохол. У нас как раз доллар стал более доступным. со 120 до 95р упал.
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2k
azuver 16 минут назад
А кто этот @идор ?
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806
ezh28 Полчаса назад
Автор!
На хрена упоминать упоминать про всякое говно на Фишках?
Меньше пишете-быстрее забудут.
Или для этого и пишете, чтобы не забывали?
Хотя кто вообще о нем помнит...
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31k
Григорий Полчаса назад
Сложно забыть того, кого и так особо никто не знает
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12k
Taximaxi Час назад
Отбросив барские замашки,
Петух с угла закукарекал,
А русским нужно помолится,
Чтоб этот п.и.д.о.р. не приехал.
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27k
ZEMON Час назад
Ссылка youtu.be
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Судя по всему, скоро мы забудем (кто вообще его помнил), кто такой Макс Барских."-
-так благодаря таким афторам я и узнал что есть такой мудак и не забываю. Ты нах"я здесь его пиаришь, долдон?
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Всегда смешила вкусовщина современной молодежи: слушать подобное- это просто дебилизм полнейший. В основном, слушатели данного говна- наши потаскушки.
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9k
Мистер Фикс 2 часа назад
Минус за пост. Если бы авторы не лезли с постами про какое-то говно, никто бы и не знал про это.
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2k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
Какой смысл постить тут это говно?
Черный пиар, тоже - пиар?

Не знал кто это, и знать не хочу. И тем более с такими вообще о чём-то переписываться, или спорить.

Автору минус.
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81
ISanNekI 2 часа назад
Можно за еврики на корпоратив пригласить и дать таких [мат] ….
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12k
Erorist 2 часа назад
Кто это вообще такой? И я бы хотел посмотреть на тех кто ХОЧЕТ пойти на его концерт...
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1k
Палыч 2 часа назад
...кто такой Макс Барских ©
===========
Не "кто такой", а "что такое".
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521
Киса Кацман 2 часа назад
Двойственное впечатление ... по поступкам он - 3,14дор конечно.
Но вот факт, что его осудили Бузова и Тимати ...
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316
viktor-chikalev 2 часа назад
Кто это, б@я?
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8k
sivanov1079 2 часа назад
Пригласивший этого дырявого на свой даже частный корпорат должен пойти по статье поддержка нацизма, и схлопотать лет 5 лагерей. Кто за?
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675
Motorola 2 часа назад
Кто это ?
Зачем это слабопопое тут ?
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Скоро не будет и его и страны от куда он пыжится.
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3k
mkcbhk 2 часа назад
Скоро переобуется=) на нары суку
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20k
KOSTELLO 2 часа назад
Собака лает, караван идет…
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