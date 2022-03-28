На протяжении месяца Макс Барских нелестно высказывается о России: назвал страну «дырявой» и отметил, что больше никогда сюда не приедет. После этих высказываний многие российские знаменитости осудили его. В их числе оказались Бузова, рэпер Тимати, продюссер Пригожин и другие.

На выходных в сети появился слух, что Барских не прочь выступить на частных вечеринках. Однако накануне Макс опроверг эти слова в своём микроблоге

«Уже не знают, что придумать, дебилы. Во-первых, к вам ничего не летает, а во-вторых, у вас нет долларов. Хоть бы подумали, прежде чем писать фигню», — сказал Барских.

Судя по всему, скоро мы забудем (кто вообще его помнил), кто такой Макс Барских.