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Старые фотографии Нью-Йорка. Часть 2

Старые фотографии Нью-Йорка. Часть 2 (30 фото)

Автор:
27 марта 2022 21:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
182
30
Муниципальный архив города Нью-Йорка обнародовал базу данных из более 870 тысяч фотографий, сделанных в Нью-Йорке в XX столетии. Фотографии освещают такие темы, как повседневная жизнь, строительство, преступность, деловая жизнь города, а также другие сферы.
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Источник:

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Метки: США   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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HalloFreeSpace 6 часов назад
отличные фото )
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5k
ekarataev 5 часов назад
Потрясающая работа инженеров. Теми технологиями создать такое.
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19k
Alf 5 часов назад
Маляры красят Бруклинский мост, 3 декабря 1915 года.
Заметьте кистью и с ведром. Интересно, сколько человек и за какой срок, могут выкрасить такую махину?
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17k
Александр Сучков 6 часов назад
Эти фото интересно смотреть только тем, кто знает или бывал в этих местах. Все равно, что мне смотреть фото московских улочек начала 20го века пытаясь узнать место и сравнивать с отрывками из памяти и современными видами. Так что, как говорится- не зашел пост, не интересно от слова совсем....
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8k
Павел 6 часов назад
И без страховок и без касок, работали на высоте.
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