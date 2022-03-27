Старые фотографии Нью-Йорка. Часть 2

Муниципальный архив города Нью-Йорка обнародовал базу данных из более 870 тысяч фотографий, сделанных в Нью-Йорке в XX столетии. Фотографии освещают такие темы, как повседневная жизнь, строительство, преступность, деловая жизнь города, а также другие сферы.

1. Лучи солнца освещают главный зал, кассы и справочную Центрального вокзала Нью-Йорка. Снимок был сделан приблизительно 1935 – 1941 годах. 0

2. Вид Нью-Йорка с воздуха, 16 декабря 1951 года. 0

×

×

3. Вид 28-й улицы со 2-й улицы, 4 апреля 1931 года. 0

4. Тень Бруклинского моста, 6 мая 1918 года. 0

5. Рабочий сидит на Бруклинском мосту, 19 ноября 1928 года. 0

6. Станция метро «City Hall» на IRT Lexington Avenue Line, 1904 год. 0

7. На пляже Кони Айленда в воскресенье, 30 июля 1922 года. 0

8. Мост Куинсборо, 9 февраля 1910 года. 0

9. Овощная лавка на Бликер-стрит возле Церкви Помпейской Богоматери, август 1937 года. 0

10. Ночной вид Нижнего Манхэттена с парома Статен-Айленд Ферри или Губернаторского острова, февраль 1938 года. 0

11. Планетарий Хейдена, Американский музей естественной истории, West 81st St, между Коламбус-авеню и улицей Сентрал Парк запад. 0

12. Бассейн «Ред Хук», Клинтон, перекресток Бэй-стрит и Генри-стирит, Бруклин. 0

13. Строительство моста Куинсборо, 8 августа 1907 года. 0

14. Ремонт колеи на мосту Куинсборо, 22 ноября 1929 года. 0

15. Одноногий мальчик-газетчик на Деланси-стрит, 26 декабря 1906 года. 0

16. Таймс-сквер в Нью-Йорке. Небоскреб «Нью-Йорк таймс билдинг», кинотеатр «Loew's», гостиница «Astor», театр «Gaiety Theatre» и другие достопримечательности, 1938 год. 0

17. Вид статуи Свободы в Нью-Йоркской гавани, 27 января 1965 года. 0

18. Скопление транспорта на Манхэттене, вид с Вильямсбургского моста, 29 января 1923 года. 0

19. Маляры позируют на тросах Бруклинского моста, 7 октября 1914 года. 0

20. Стадион «Yankee Stadium», «Нью-Йорк Янкиз» играют на поле. Снимок сделан приблизительно в 1935 – 1947 годах. 0

21. Мужчина читает газету с заголовком «Нацистская армия подошла к Парижу на 75 миль» на пересечении 6-й авеню и 40-й улицы в Нью-Йорке, 18 мая 1940 года. 0

22. Пожарное депо города Нью-Йорка демонстрирует оснащенный двигателем паровой насос на пересечении 12-й авеню и 56-й улицы. 0

23. Люди рубят лед на озере Киссена в Квинсе. Снимок сделан приблизительно в 1860 - 1900 годах. 0

24. Дети и взрослые гуляют возле отары овец на лугу в Центральном парке в Нью-Йорке. Снимок сделан приблизительно в 1900 – 1910 годах. 0

25. Пролетное строение Манхэттенского моста возвышается над Вашингтон-стрит в Нью-Йорке, 5 июня 1908 года. 0

26. Вид строящегося Манхэттенского моста с крыши «Роберт Гейр билдинг», 11 февраля 1909 года. 0

27. Вид 42-й улицы со 2-й авеню. Небоскреб «Крайслер-билдинг» находится в правом верхнем углу, «News Tavern» и «Goblet Bar» - в левом нижнем. Фотография была сделана приблизительно в 1935 – 1941 годах. 0

28. Маляры красят Бруклинский мост, 3 декабря 1915 года. 0