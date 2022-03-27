Старые фотографии Нью-Йорка. Часть 2

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Муниципальный архив города Нью-Йорка обнародовал базу данных из более 870 тысяч фотографий, сделанных в Нью-Йорке в XX столетии. Фотографии освещают такие темы, как повседневная жизнь, строительство, преступность, деловая жизнь города, а также другие сферы.
1.
Лучи солнца освещают главный зал, кассы и справочную Центрального вокзала Нью-Йорка. Снимок был сделан приблизительно 1935 – 1941 годах.
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10.
Ночной вид Нижнего Манхэттена с парома Статен-Айленд Ферри или Губернаторского острова, февраль 1938 года.
11.
Планетарий Хейдена, Американский музей естественной истории, West 81st St, между Коламбус-авеню и улицей Сентрал Парк запад.
16.
Таймс-сквер в Нью-Йорке. Небоскреб «Нью-Йорк таймс билдинг», кинотеатр «Loew's», гостиница «Astor», театр «Gaiety Theatre» и другие достопримечательности, 1938 год.
20.
Стадион «Yankee Stadium», «Нью-Йорк Янкиз» играют на поле. Снимок сделан приблизительно в 1935 – 1947 годах.
21.
Мужчина читает газету с заголовком «Нацистская армия подошла к Парижу на 75 миль» на пересечении 6-й авеню и 40-й улицы в Нью-Йорке, 18 мая 1940 года.
22.
Пожарное депо города Нью-Йорка демонстрирует оснащенный двигателем паровой насос на пересечении 12-й авеню и 56-й улицы.
24.
Дети и взрослые гуляют возле отары овец на лугу в Центральном парке в Нью-Йорке. Снимок сделан приблизительно в 1900 – 1910 годах.
25.
Пролетное строение Манхэттенского моста возвышается над Вашингтон-стрит в Нью-Йорке, 5 июня 1908 года.
27.
Вид 42-й улицы со 2-й авеню. Небоскреб «Крайслер-билдинг» находится в правом верхнем углу, «News Tavern» и «Goblet Bar» - в левом нижнем. Фотография была сделана приблизительно в 1935 – 1941 годах.
30.
Мост Куинсборо, ведущий на Манхэттен, 1 мая 1912 года.
1 часть здесь: Старые фотографии Нью-Йорка
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США история люди страна фотографии
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Заметьте кистью и с ведром. Интересно, сколько человек и за какой срок, могут выкрасить такую махину?