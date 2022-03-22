Старые фотографии Нью-Йорка

Муниципальный архив города Нью-Йорка обнародовал базу данных из более 870 тысяч фотографий, сделанных в Нью-Йорке в XX столетии. Фотографии освещают такие темы, как повседневная жизнь, строительство, преступность, деловая жизнь города, а также другие сферы.

1. Ночной вид Нижнего Манхэттена из-под Бруклинского моста, февраль 1938 года. 0

2. Полицейский несет больного ребенка, который находится без сознания, в машину скорой помощи, 1910 – 1920 года. 0

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3. Маленькие девочки смотрят, как кузнец подковывает лошадь в кузнице на Корнелия-стрит 33 в районе Гринвич-Виллидж, 1937 год. 0

4. Вид Карнеги-холл с пересечения 7 авеню и 57 улицы, около 1935 – 1941 года. 0

5. Итальянцы играют в бочче в Бруклине, 1937 год. 0

6. Вид Манхэттена с Бруклинского моста, 24 апреля 1933 года. 0

7. Трамвай № 311 в трамвайном парке, 22 марта 1928 года. 0

8. Бруклинская публичная библиотека на Великой армейской площади, 6 сентября 1939 года. 0

9. 5-я авеню. Вид в северном направлении со 110-й улицы, 6 октября 1929 года. На снимке видны кинотеатр, рекламные вывески и заправочная станция. 0

10. Кубок Вандербильта на ипподроме ««Рузвельт Рейсвей»», Лонг-Айленд, сентябрь 1937 года. 0

11. Вид центра города с небоскреба «Chanin Building», декабрь 1937 года. 0

12. Вид Варик-стрит в северном направлении с Франклин-стрит до того, как улицу вымостили булыжником, 10 мая 1914 года. 0

13. Тоннель на Парк-авеню. Вид в северном направлении со станции «Murray Hill Tunnel» на 38-й улице, 17 июля 1923 года. 0

14. Вид оживленной портовой зоны на Запад-стрит, около 1900 года. 0

15. Мужчина в водолазном костюме готовится к погружению, около 1910 года. 0

16. Трамвайная дорога на 74-й - 78-й улице. Вид в юго-западном направлении со 2-й авеню, 27 марта 1931 года. 0

17. Внутренний вид станции «Бруклинский мост», 6 апреля 1907 года. 0

18. Нассау-стрит, вид в южном направлении с Фултон-стрит, 3 марта 1926 года. 0

19. Авеню С, вид в северном направлении с 6-й улицы, 6 ноября 1926 года. На снимке видны магазины, а также вывески «Стоматолог» и «Окулист». 0

20. Вид Собора Иоанна Богослова и других зданий, около 1935 – 1941 годов. 0

21. Корабли с высокими мачтами под Бруклинским мостом, 1903 год. 0

22. Дети играют на улице в снежный день. Снимок был сделан на 50-й улице недалеко от 4-й авеню, 19 февраля 1924 года. 0

23. Парк-авеню. Вид в северном направлении с 47-й улицы, 1921 год. 0

24. 34-я улица. Вид в восточном направлении с 3-й авеню, 16 мая 1931 года. 0

25. Внутренний вид трамвая после аварии на Вильямсбургском мосту, 16 августа 1926 года. 0

26. 7-я авеню, вид в северном направлении с 33-й улицы. 0

27. Вид Нижнего Манхэттена с пристани на реке Ист-Ривер, ноябрь 1937 года. 0

28. 12-я авеню. Вид в южном направлении со 134-й улицы под путепроводом, 6 октября 1929 года. 0

29. Первое еврейское кладбище на Манхэттене. 0