Старые фотографии Нью-Йорка

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Муниципальный архив города Нью-Йорка обнародовал базу данных из более 870 тысяч фотографий, сделанных в Нью-Йорке в XX столетии. Фотографии освещают такие темы, как повседневная жизнь, строительство, преступность, деловая жизнь города, а также другие сферы.
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Полицейский несет больного ребенка, который находится без сознания, в машину скорой помощи, 1910 – 1920 года.
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Маленькие девочки смотрят, как кузнец подковывает лошадь в кузнице на Корнелия-стрит 33 в районе Гринвич-Виллидж, 1937 год.
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5-я авеню. Вид в северном направлении со 110-й улицы, 6 октября 1929 года. На снимке видны кинотеатр, рекламные вывески и заправочная станция.
12.
Вид Варик-стрит в северном направлении с Франклин-стрит до того, как улицу вымостили булыжником, 10 мая 1914 года.
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Тоннель на Парк-авеню. Вид в северном направлении со станции «Murray Hill Tunnel» на 38-й улице, 17 июля 1923 года.
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Трамвайная дорога на 74-й - 78-й улице. Вид в юго-западном направлении со 2-й авеню, 27 марта 1931 года.
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Авеню С, вид в северном направлении с 6-й улицы, 6 ноября 1926 года. На снимке видны магазины, а также вывески «Стоматолог» и «Окулист».
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Дети играют на улице в снежный день. Снимок был сделан на 50-й улице недалеко от 4-й авеню, 19 февраля 1924 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США история люди страна фотографии
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