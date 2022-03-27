Подкатила новая серия от "Доктора Дью"

Треш, угар и содомия» – так тремя словами сам Доктор Дью охарактеризовал направление своего детища. В 2017-м году произошел настоящий прорыв в его деятельности на youtube: сюжет о том, как выгнать мух из гаража с помощью огня, просто «порвал» интернет, видео почти мгновенно набрало почти полмиллиона просмотров. Только не надо думать, что Доктор Дью исключительно издевается и прикалывается! Сто миллионов просмотров на начало 2020-го года – это не только появление прикольных сюжетов, но и серьезных видео с полезными советами. Сотни тысяч комментариев с вопросами и потом – со словами благодарности: этим могут похвалиться аккаунты Евгения Матвеева в Инстаграме, фейсбуке и ВК.



Последние новости про доктора Дью

Евгений Матвеев продолжает вести сразу несколько каналов на ютубе, посвященных вопросам авторемонта и изготовления полезных гаджетов. На канале «Мастерская Pit_Stop» уже зафиксировано более семидесяти миллионов просмотров – нешуточная цифра! Поклонники мастера-приколиста и профессионала сварки, ремонта и тест-драйвов каждый день оставляют своему кумиру восторженные комментарии.