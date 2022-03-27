FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Ютуб-Обзорка 19 постов • 6 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 101
Главная > Сообщество Ютуб-Обзорка 
Подкатила новая серия от "Доктора Дью"

Подкатила новая серия от "Доктора Дью" (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2022 17:44
Сообщество : Ютуб-Обзорка
Метки: Доктор Дью   Обзоры Юуба   Юмор   самоделки   
671
5
1
Евгений Матвеев (реальные имя и фамилия Доктора Дью) имеет на ютубе невероятно популярный канал, снимает забавные и одновременно полезные ролики на автомобильные темы. Он известный в сети DIY-мастер (от английской аббревиатуры «Do It Yourself»).

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Ютуб-Обзорка"
Метки: Доктор Дью   Обзоры Юуба   Юмор   самоделки   
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Luc72 45 минут назад
"Треш, угар и содомия» – так тремя словами сам Доктор..."
Кто бы сомневался, чем именно "продвигаются" 99% тружеников тытрубы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Dmitry 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Григорий Водениктов 21 минуту назад
а выпуск [мат] скучный, я на него подписан и посмотрел раньше чем пост запили)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 2 часа назад
За него всегда плюс.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dj Z X C
— Не люблю людей. — Ты просто не умеешь над ними глумиться!!!!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь
0
211
«Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь
"Перевал Мурурин". Случай на БАМе
3
41
"Перевал Мурурин". Случай на БАМе
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
2
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
49

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фотографии#подборка#факты#картинки#сарказм#кино#в мире
#фото#история#Россия#страна#комментарии#прикол#сатира#Украина
#люди#интересно#СССР#животные#позитив#забавно#война#спецоперация Z

На что жалуетесь?

Вернуться