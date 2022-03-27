Подкатила новая серия от "Доктора Дью"

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Евгений Матвеев (реальные имя и фамилия Доктора Дью) имеет на ютубе невероятно популярный канал, снимает забавные и одновременно полезные ролики на автомобильные темы. Он известный в сети DIY-мастер (от английской аббревиатуры «Do It Yourself»).
"Мы начинаем начинать!"
Для тех кто еще не в курсе кто такой "Доктор ДЬю"
Здрасссте! На этом канале мы стебем все непотребство, которое не имеет права существовать на священном ютубе!»
"ГЛАЗЗЗА!!!"
«Тут противоречат интеллектуалам и самим себе, вгоняя их (и себя) в жестокий ступор непонятными манипуляциями с техникой»;
«Просим убраться с экранов чувствительных мамаш, боевых ниндзя-хомяков, правдолюбов»;
«Тут густо говорят на натуральном русском, но модераторы шустро пошлют в бан того, кто посмеет подобным образом сделать комментарий»;
«У нас постоянно происходит непонятное, кого это раздражает – не смотрите, кому может оказаться полезным – милости просим».
"ГЛАЗЗЗА!!!"
«Тут противоречат интеллектуалам и самим себе, вгоняя их (и себя) в жестокий ступор непонятными манипуляциями с техникой»;
«Просим убраться с экранов чувствительных мамаш, боевых ниндзя-хомяков, правдолюбов»;
«Тут густо говорят на натуральном русском, но модераторы шустро пошлют в бан того, кто посмеет подобным образом сделать комментарий»;
«У нас постоянно происходит непонятное, кого это раздражает – не смотрите, кому может оказаться полезным – милости просим».
Треш, угар и содомия» – так тремя словами сам Доктор Дью охарактеризовал направление своего детища. В 2017-м году произошел настоящий прорыв в его деятельности на youtube: сюжет о том, как выгнать мух из гаража с помощью огня, просто «порвал» интернет, видео почти мгновенно набрало почти полмиллиона просмотров. Только не надо думать, что Доктор Дью исключительно издевается и прикалывается! Сто миллионов просмотров на начало 2020-го года – это не только появление прикольных сюжетов, но и серьезных видео с полезными советами. Сотни тысяч комментариев с вопросами и потом – со словами благодарности: этим могут похвалиться аккаунты Евгения Матвеева в Инстаграме, фейсбуке и ВК.
Последние новости про доктора Дью
Евгений Матвеев продолжает вести сразу несколько каналов на ютубе, посвященных вопросам авторемонта и изготовления полезных гаджетов. На канале «Мастерская Pit_Stop» уже зафиксировано более семидесяти миллионов просмотров – нешуточная цифра! Поклонники мастера-приколиста и профессионала сварки, ремонта и тест-драйвов каждый день оставляют своему кумиру восторженные комментарии.
Последние новости про доктора Дью
Евгений Матвеев продолжает вести сразу несколько каналов на ютубе, посвященных вопросам авторемонта и изготовления полезных гаджетов. На канале «Мастерская Pit_Stop» уже зафиксировано более семидесяти миллионов просмотров – нешуточная цифра! Поклонники мастера-приколиста и профессионала сварки, ремонта и тест-драйвов каждый день оставляют своему кумиру восторженные комментарии.
«Концентрация сарказма в видео превышает все нормы!» – имеется в виду сюжет под названием «Я был «очень приятно удивлен» данными самоделками!»
«Доктор Дью так матерится на негодную сварку, что хочется вот взять и варить ровно, как 3D художник!»
«Забавный канал! Поднимает настроение, и можно узнать кучу полезного!»
«Вот что мне нравится в Докторе Дью: если чего-то не знает или не уверен, честно говорит: «Я в этом не силен, извините». Крайне позитивно отличается от тех, кто строит из себя всезнаек!»
«Доктор Дью так матерится на негодную сварку, что хочется вот взять и варить ровно, как 3D художник!»
«Забавный канал! Поднимает настроение, и можно узнать кучу полезного!»
«Вот что мне нравится в Докторе Дью: если чего-то не знает или не уверен, честно говорит: «Я в этом не силен, извините». Крайне позитивно отличается от тех, кто строит из себя всезнаек!»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Доктор Дью Обзоры Юуба Юмор самоделки
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