334
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
×
13.
Анна Каменкова
Яркая, талантливая, очень независимая в суждениях актриса впервые снялась в кино больше 60 лет назад. С тех пор её фильмография пополнилась множеством запоминающихся ролей, а на театральной сцене она с удовольствием проживала чужие судьбы.
18.
Не веришь себе - дай попробовать подруге... Людмила Марченко и Людмила Крылова на кухне, 1961 год
25.
Бен Аффлек и Мэтт Деймон звонят мамам после того, как выиграли «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг», 1997 год
26.
Марлен Дитрих была задержана на вокзале в Париже в 1933 году за нарушение запрета на ношение женщинами брюк
27.
Актриса и модель Барбара Николс, США 1954 год. В начале 1950-х начала карьеру фотомодели. В середине 1950-х она переехала в Голливуд и начала сниматься в фильмах и комедийных телесериалах.
33.
Брижит Бардо стала одним из ярчайших секс-символов в XX веке, а на Всемирной выставке в павильоне Ватикана фотография актрисы была выставлена как символ греха.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Стиль 1910-х: ретро снимки с парижских скачек
- Пара из США живет в стиле 1930-х годов
- 15 прикольных кадров, которыми поделились в сети
- В общественном транспорте можно встретить весьма странных пассажиров
- 16 фото о том, как в поло лошадей решили заменить на автомобили
24
Понравилось24
Новости партнёров