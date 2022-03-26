Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
Вопрос: «Прикреплено к медным водопроводным трубам. На ощупь как толстый литой алюминий. Нашел в подвале на работе»
Ответ: «Это один из псевдонаучных приборов, который якобы ионизирует воду и наделяет её всевозможными магическими свойствами. Они бывают разных форм, но их объединяет то, что они безумно дорогие».
Вопрос: «Что это за зажим? На нём есть единственная надпись — "Китай"»
Ответ: «Это замок для блокировки рубильника электрического щитка, во время работы с оборудованием»
Перед работой с подключённым к сети электрическим оборудованием, необходимо его обесточить, выключив рубильник щитка. Чтобы никто не пострадал, надо быть уверенным, что кто-нибудь вдруг не решит его включить, и именно для этого используется этот зажим. Его клешни продеваются через петлю щитка и отверстие в рубильнике, после чего через отверстия обеих ручек зажима продевается навесной замок. Чтобы разжать зажим и включить рубильник, вначале потребуется снять замок. На зажим могут вешать замки до 6 разных работников/бригад, и рубильник можно будет включить только после того, как будет открыт последний замок.
Вопрос: «В доме моей подруги рядом с дверью в подвал есть панель с лампочкой, которая загорается всякий раз, когда в подвале включают свет. Для чего она?»
Ответ: «Эта лампочка буквально говорит, что в подвале горит свет».
Любопытный индикатор для экономии энергии, который оповестит о том, что кто-то забыл выключить свет в подвале.
Вопрос: «Сделано из стекла и имеет резьбу как у винта. Есть два уса, делающим это похожим на якорь, которые выступают наружу, а наверху есть углубление»
Ответ: «Это опорный винт для трубок неоновой вывески»
Вопрос: «Красивая прозрачная зеленая сфера, но не стеклянная. Найдено на улице в Северном Техасе. За последние 2 дня сфера уменьшилась. Когда нашли этот шарик, он был в два раза больше, теперь стал размером с горошину, но все еще совершенно сферической формы»
Ответ: «Это гидрогелевый шарик орбиз. Это забавные шарики, впитывающие воду, которые при высыхании превращаются в крошечные горошинки».
Вопрос: «Что это за 6-этажная крошечная башня посреди парковки рядом с бейсбольным полем в Восточном Остине, штат Техас?»
Ответ: «Это здание для тренировок пожарных. Они используют свое оборудование для обучения/практики подъема по лестнице. Я езжу мимо него на велосипеде и время от времени вижу, как они там тренируются»
Вопрос: «Резиновая игрушка с красной и прозрачной частью, найденная на детской площадке»
Ответ: «Это часть игрушечного конструктора от Lego Duplo»
Вопрос: «Фургон с телескопической антенной сверху. Похоже, антенна что-то отслеживает. Расположено примерно в 100 км к востоку от Москвы, автостоянка возле продуктового магазина»
Ответ: «Они используют эту антенну, чтобы контролировать активность в районах, где определенные частоты не должны использоваться. По сути ищут нелегально передающее оборудование, "пиратские радиостанции" и т.д.».
Была также популярная версия, что это может быть ретранслятор сигнала.
Вопрос: «Старый тяжелый ключ с гравировкой "хорошее здоровье"»
Ответ: «Это "ключ к хорошему здоровью", одна из старых мотивационных безделушек»
На фото выше вы можете видеть «ключ к успеху» 🗝️
Вопрос: «Унитаз с U-образным вырезом в передней части»
Ответ: «Это туалет для инвалидов-колясочников, чтобы при перемещении с инвалидного кресла на унитаз они не касались половыми органами края. Это удобно и гигиенично»
Вопрос: «Нашел во время моей стажировки, и коллеги спросили, могу ли я догадаться, что это такое. Это относительно небольшая металлическая пластина»
Ответ: «Это ключ от двухместного электрокара Witkar, который пытались ввести в обиход в Амстердаме в 1970-х годах»
Вопрос: «Что это за ряды белых мишеней, прикрепленные к железнодорожным путям? В центре мишеней есть крошечные сквозные отверстия, они находятся на обоих рельсах на железнодорожной станции»
Ответ: «Я инженер железнодорожной сети Великобритании, я установила тысячи таких устройств и отслеживала еще тысячи. Они предназначены для измерения и мониторинга сдвига рельсов. Их устанавливают, потому что: либо рельсы стали сдвигаться, либо (что более вероятно) потому что на ж/д станции ведутся или планируются работы, которые могут привести к перемещению путей. Хотя они выглядят довольно старыми, поэтому более вероятно, что работники просто забыли их убрать после окончания работ».
Вопрос: «Палочка с острым концом внутри моей новой расчески»
Ответ: «Вы можете вставить палочку тупым концом в отверстие расчёски, чтобы использовать заострённую часть для разделения прядей. Я видел, как это делают профессионалы. С помощью этой палочки также удобно убирать волосы с расчёски».
Вопрос: «Большая металлическая коробка. Никаких признаков замочных скважин, замков, дверок или даже точек крепления. Через небольшое отверстие в верхней части можно увидеть печатную плату. Отверстие значительно изогнуто и деформировано, несмотря на толстый металл»
Ответ: «Это небольшой переносной сейф без передней клавиатуры, который кто-то безрезультатно пытался взломать»
Вопрос: «Очки, которые делают вас слепым.. На них нет никаких опознавательных знаков, внутри красный бархат»
Ответ: «Это сварочные очки. Вот почему раньше сварочные швы были настолько плохими. Практически невозможно варить вслепую и при этом получать приличный шов. Источник: я сварщик, который едва в них не уснул»
Вопрос: «Пластиковая карта с выдвижными карточками меньшего размера и цифрами. "Memo Card" — это единственная надпись»
Ответ: «Это для записи PIN-кодов или паролей. Клетки карточек необходимо заполнить цифрами так, чтобы ваши PIN-коды/пароли отображались, когда вы выставляете определенные числа в верхнем и нижнем окошках. Например, ваш первый PIN-код от банковской карты, поэтому напишите «банк» в поле под номером 1. Затем выберите два числа и сдвиньте карточки так, чтобы они оказались в верхней и нижней части окна — на этом фото это 10 и 7».
С такой штукой, вместо четырёх и более цифр, вам надо будет запомнить всего две.
Источник:
АНТИФИШКИ
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