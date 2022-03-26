Ответ: «Они используют эту антенну, чтобы контролировать активность в районах, где определенные частоты не должны использоваться. По сути ищут нелегально передающее оборудование, "пиратские радиостанции" и т.д.».

Была также популярная версия, что это может быть ретранслятор сигнала.

Вопрос: «Старый тяжелый ключ с гравировкой "хорошее здоровье"»