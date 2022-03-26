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Забавный мультфильм про безопасность на железной дороге

Забавный мультфильм про безопасность на железной дороге (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 марта 2022 09:38
Сообщество : Железнодорожники
Метки: безопасность на железной дороге   видео   дети   железная дорога   мультфильм   
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Очень хороший и поучительный ролик. Собраны все безобразия, которые возможны на ЖД.

Это нужно показывать всем детям!

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: безопасность на железной дороге   видео   дети   железная дорога   мультфильм   
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