Забавный мультфильм про безопасность на железной дороге

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Очень хороший и поучительный ролик. Собраны все безобразия, которые возможны на ЖД.
Это нужно показывать всем детям!
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АНТИФИШКИ
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