"Перевал Мурурин". Случай на БАМе

Как только пассажирский поезд заехал в открытый для тего тупик, буквально через несколько секунд мимо станции Хани со свистом пролетел тепловоз. По распоряжению диспетчера на основной путь пролёта тепловоза успели положить несколько башмаков для снижения скорости. Этого конечно было мало, но всё же это немного снизило скорость. Проехав ещё тридцать километров, помощник машиниста всё же сумел перекрыть концевой кран. К тому времени уже и уклон был меньше, и скорость постепенно гасилась. На ватных ногах машинист и его помощник вышли из тепловоза и легли на землю, которую могли больше не осязать никогда.

Но диспетчер не прощёлкала клювом и то, что на перевале остались вагоны с ГСМ, стоящие под уклоном. Воздух из тормозной магистрали улетучивался, и они в любой момент могли тронуться, не закреплённые башмаками. Рабочие со станции Хани на маневровом тепловозе смогли добраться до этого состава вовремя. Прокачали тормозную магистраль и присоединили состав к своему тепловозу.

Оргвыводы были сделаны незамедлительно. Руководитель депо, машинист и его помощник были отстранены от работы и получили условный срок. Электрику из ремонтного депо дали реальный срок. А Валентина Зарубина была награждена грамотой и получила медаль "Почётный железнодорожник" за высочайший профессионализм и грамотные действия при аварийной ситуации. Хотя на самом деле она была достойна памятника при жизни на станции Хани.

Через пару лет местный режиссёр Эдуард Хохлов снял короткометражку "Перевал Мурурин". Он же автор сценария и кинооператор. В фильме не играют профессиональные актёры, но картина невероятно впечатляет. Возможно потому, что фильм был снят в том месте, где всё произошло, и что играют в нём настоящие работяги с БАМа. В сочетании с заимствованной музыкой Жан-Люка Понти, Жана Мишеля Жаре и группы "Китаро" фильм смотрится на одном дыхании. И он намного динамичней и интересней других картин на похожую тему: "Поезд-беглец", "34-й скорый", "Магистраль", "Поезд вне расписания".