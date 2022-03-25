FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото) «Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото) 16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован 16 крышесносных переписок, от которых никто не застрахован Жириновский Шрёдингера: реакция соцсетей на фейковую смерть ВВЖ Жириновский Шрёдингера: реакция соцсетей на фейковую смерть ВВЖ Идеально входит! Пост, который оценят любители порядка Идеально входит! Пост, который оценят любители порядка Картинки с позитивом Картинки с позитивом Конфликт активиста движения "СтопХам" и водителя с собакой закончился перцовкой и побегом Конфликт активиста движения "СтопХам" и водителя с собакой... Грабитель случайно застрелил своего сообщника Грабитель случайно застрелил своего сообщника Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь Полный провал: 20 ситуаций, героям которых не позавидуешь Полезная хитрость для молодых отцов Полезная хитрость для молодых отцов «Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в Париж, вышла на связь «Не приеду…»: Рената Литвинова, сбежавшая вместе с Земфирой в... Циничные факты, о которых вы даже не задумывались Циничные факты, о которых вы даже не задумывались Женщина вернула владельцу, выброшенную в окно кожуру от банана Женщина вернула владельцу, выброшенную в окно кожуру от банана Как взять на ручки утку Как взять на ручки утку Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались... Что на самом деле значит фраза "Последнее китайское предупреждение" Что на самом деле значит фраза "Последнее китайское предупреждение" Он написал музыку для большинства фильмов Леонида Гайдая Он написал музыку для большинства фильмов Леонида Гайдая Окунуться в 90-е: атмосферные снимки и видео, точно передающие дух непростого времени Окунуться в 90-е: атмосферные снимки и видео, точно передающие дух... Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей Мама-енот не слезла с крыши, пока люди не спасли всех ее детенышей
Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
25 марта 2022 23:20
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1230
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
×
×

Авторский пост

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   прикол   пятница   
3
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Medved 2 часа назад
Пост из серии - бухайте и не парьтесь?
Уже не канает... Чтобы бухать - нужны деньги. Сейчас пачками в день схлопываются конторы которые работали с международными корпорациями - это которые нацилизировать хотят. Эффект домино только начался. Ранее предупреждал, что толпа голодных людей будет активно интересоваться погребами соседей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4173790



Другие посты автора
Популярное
Мемы с котом, который каламбурит по полной
0
30
Мемы с котом, который каламбурит по полной
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
0
285
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
Набирающие популярность
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
2
24
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Шведская гостиница построит номер, окруженный 350 скворечниками
0
8
Шведская гостиница построит номер, окруженный 350 скворечниками
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошие новости
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
46

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#Разное#Еда#автомобили#кот#картинки#позитив#фотографии
#фото#Ватермарк#интересное#подборка#автомир#люди#аварии#Приколы#Украина#собака
#прикол#интересно#в мире#история#Россия#СССР#дтп#авто аварии#кража#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться