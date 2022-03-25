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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Уже не канает... Чтобы бухать - нужны деньги. Сейчас пачками в день схлопываются конторы которые работали с международными корпорациями - это которые нацилизировать хотят. Эффект домино только начался. Ранее предупреждал, что толпа голодных людей будет активно интересоваться погребами соседей.