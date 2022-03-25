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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:41
Метки: Картинки 344   Приколы   Юмор   
5689
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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23k
Сибиряк 5 часов назад
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90
Олег Андреев 2 часа назад
Комментарий к фото
А смотрит она на парня в упор "Смотри на меня! Я красивая? Громче говори!!!"
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7k
mr.Poher 4 часа назад
Проводник - это когда в одну руку фаза, в другую ноль. А это, КИПЯТИЛЬНИК! Пальцы обжечь и счётчик выбить, на большее не годится.

Школота ска, тупые как тапки, даже самоубиться ежели чего, не смогут! Инвалиды егэ...
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докладчик в угол 6 часов назад
Представил,что она минуэт делает и при этом в глаза смотрит!
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