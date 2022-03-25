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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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АНТИФИШКИ
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Метки: Картинки 344 Приколы Юмор
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-Папа, а пальцы в розетку можно совать?
-Нет, сынок, палец не пролезет, возьми пару гвоздей.