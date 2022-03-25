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В Приморье со стены дома сняли "старушку-паука"

В Приморье со стены дома сняли "старушку-паука" (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 07:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   Россия   бабушка   больница   видео   интересное   фото   чудо   
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В приморском городе Партизанск прохожие заметили бабулю, которая вылезла из окна здания и забралась на кондиционер. Сотрудники МЧС спасли старушку, которую уже прозвали "бабушка-паук". Как она оказалась на стене дома выясняется.

Сотрудники МЧС приехали на вызов, чтобы снять 73-летнею пенсионерку со стены больницы. Бабушка проходила лечение в медицинском учреждении.

«В приморском городе Партизанске спасатели сняли 73-летнюю бабушку с кондиционера на стене дома. Как она там оказалось, понять невозможно», — пишет «Ридус».

Врачи больницы рассказали, что бабушка еле ходит, у неё плохо работают руки. Каким образом она забралась на кондиционер - загадка даже для врачей, которые видели всякое. Прохожие назвали пенсионерку «бабушкой-пауком». К счастью, героиня ролика не пострадала и была возвращена в палату. Теперь врачи будут пристально следить за ловкой старушкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Приморье   Россия   бабушка   больница   видео   интересное   фото   чудо   
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