В Приморье со стены дома сняли "старушку-паука"

Врачи больницы рассказали, что бабушка еле ходит, у неё плохо работают руки. Каким образом она забралась на кондиционер - загадка даже для врачей, которые видели всякое. Прохожие назвали пенсионерку «бабушкой-пауком». К счастью, героиня ролика не пострадала и была возвращена в палату. Теперь врачи будут пристально следить за ловкой старушкой.