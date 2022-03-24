Возвращение в детство: игровые площадки СССР

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«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу...»
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3.
Муромский историко-художественный музей
Дети из детского сада № 3 на прогулочной площадке. 1936 год. Неизвестный автор. Горьковский край, г. Муром.
Дети из детского сада № 3 на прогулочной площадке. 1936 год. Неизвестный автор. Горьковский край, г. Муром.
7.
Государственный исторический музей Южного Урала
Детский парк. Карусель. 1950–1963 годы. Неизвестный автор. Челябинск.
Детский парк. Карусель. 1950–1963 годы. Неизвестный автор. Челябинск.
18.
«Ракета» на детской площадке в микрорайоне Херсона «Корабел». 1985 год. Автор: Всеволод Тарасевич. г. Херсон.
20.
Открытка. Азов. Детский комбинат «Маячок». 1988 год. Неизвестный автор. Ростовская обл., г. Азов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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