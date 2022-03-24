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Возвращение в детство: игровые площадки СССР

Возвращение в детство: игровые площадки СССР (21 фото)

Автор:
24 марта 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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21
«Идет бычок, качается, вздыхает на ходу...»
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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