Циноморий: растение, не знающее родства

Если не хочешь такую же осанку, как у этого циномория - не сиди за компьютером как креветка

Родиной нашей сироты является Азия, Греция и Монголия. Чувак является явным интровертом, а потому увидеть его целиком невозможно - большая часть растения находится глубоко под землёй. Циноморий - полностью паразитическое растение и охотно присасывается к корням селитрянок и солянок, раскулачивая их на полезные для него вещества. Выше земли у циномория находится только сам стебель с чешуями (которые на самом деле являются листьями, но деградировали вот до такого состояния), ствол и изредка длинный колос вонючего цветка. Опылителями у азиатской сироты являются мухи и гусеницы.