Циноморий: растение, не знающее родства

Эти причудливые булавы цвета запекшейся крови в основании куста саксаула — цветковое растение циноморий (Cynomorium songaricum, или Cynomorium coccineum songaricum), прозванное также «мальтийским грибом».
Вот у тебя, дорогой читатель, наверняка много родственников. И Новый год есть с кем отметить, и на день рождения посидеть, и просто вместе собраться. Но герой нашей сегодняшней статьи таким богатством похвастаться не может. Более того, даже учёные до сих пор не могут найти его родственников, что уж говорить о нас?
Циноморий джунгарский (Cynomorium songaricum) - это паразитическое растение семейства Циномориевые. С его родичами, как мы уже упоминали, не всё так гладко. Семейство Циномориевые включает в себя два вида растений, но некоторые учёные считают, что циноморий джунгарский является подвидом циномория багряного. Порядок же, к которому принадлежит растение, не установлен до сих пор. Временно сироту пристроили к Камнеломкоцветным. Однако некоторые исследования показали, что растение можно отнести к Санталоцветным и даже рассматривать как сестринскую группу семейства Розовые!
Если не хочешь такую же осанку, как у этого циномория - не сиди за компьютером как креветка
Родиной нашей сироты является Азия, Греция и Монголия. Чувак является явным интровертом, а потому увидеть его целиком невозможно - большая часть растения находится глубоко под землёй. Циноморий - полностью паразитическое растение и охотно присасывается к корням селитрянок и солянок, раскулачивая их на полезные для него вещества. Выше земли у циномория находится только сам стебель с чешуями (которые на самом деле являются листьями, но деградировали вот до такого состояния), ствол и изредка длинный колос вонючего цветка. Опылителями у азиатской сироты являются мухи и гусеницы.
Первое знакомство человека и растения произошло ещё в Средние века. Местные жители охотно собирали стволы и стебли циномория, используя их в обрядах и в качестве медицинских препаратов. Правда, в это время циноморий был лишён не только родственников, но и статуса растения - вплоть до XVIII века человечество было уверено, что он является грибом. В 1729 году несчастный, обделенный миром парень был награжден именем Materia Medica, что в переводе означает «материал медицинский». Но позже над растением сжалился сам Карл Линней и переименовал его в Cynomorium.
Чем же замечателен этот парниша? Его лечебные свойства не изучены до конца, но учёные уже обнаружили в растении большой потенциал и собираются использовать его в качестве лекарства против рака. Жители Греции издавна использовали его как кровоостанавливающее средство. Однако мы не советуем использовать растение на себе, пока его детально не изучат учёные.
Источник:
АНТИФИШКИ
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