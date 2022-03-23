Трое российских космонавтов успешно добрались до МКС

В экипаж входят три представителя российской космической программы, а именно космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Артемьев и Матвеев – новички, это их первый полет на орбиту, тогда как Корсаков уже дважды до этого «гостил» на МКС. Их миссия стартовала с казахского космодрома Байконур.

На данный момент научные эксперименты на МКС проводит международный коллектив. Командир группы – россиянин Антон Шкаплеров. В состав команды входят американские астронавты Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер. Нескольким членам экипажа станции вскоре предстоит обратный путь на Землю на корабле «С.П. Королев». Пожелаем им удачного полета и приземления.

Ранее Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации «Роскосмос», обратился к партнерам из NASA, Канадского и Европейского космических агентств с просьбой отменить санкции, распространяющиеся на предприятия космической сферы.