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Трое российских космонавтов успешно добрались до МКС

Трое российских космонавтов успешно добрались до МКС (1 фото)

Автор:
23 марта 2022 20:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия24   космос   мкс   
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Федеральные СМИ сообщают о том, что корабль «Союз МС-21» успешно доставил трех российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Экипаж провел состыковку вручную с опозданием на 7 минут. Процесс присоединения ракеты к МКС прошел в штатном режиме.

В экипаж входят три представителя российской космической программы, а именно космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Артемьев и Матвеев – новички, это их первый полет на орбиту, тогда как Корсаков уже дважды до этого «гостил» на МКС. Их миссия стартовала с казахского космодрома Байконур.


На данный момент научные эксперименты на МКС проводит международный коллектив. Командир группы – россиянин Антон Шкаплеров. В состав команды входят американские астронавты Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон, а также немец Маттиас Маурер. Нескольким членам экипажа станции вскоре предстоит обратный путь на Землю на корабле «С.П. Королев». Пожелаем им удачного полета и приземления.


Ранее Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации «Роскосмос», обратился к партнерам из NASA, Канадского и Европейского космических агентств с просьбой отменить санкции, распространяющиеся на предприятия космической сферы.

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Метки: Россия24   космос   мкс   
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6  комментариев
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9k
MUZSER 2 часа назад
Так это вроде 18 -го марта было
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Fishki_surfer 52 минуты назад
Да,да, почти по Фрейду.
Иногда желтое с синим это просто желтое с синим.
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2k
lekha-fil 58 минут назад
О*уительный заголовок: "добрались"! На попутных добирались?
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5k
Divergent?!? 2 часа назад
"Экипаж провел состыковку вручную с опозданием на 7 минут."

У кого какие идеи - зачем вручную? Я давненько не слышал про стыковку вручную. Или я путаю?

В любом случае молодцы, успехов им!
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CruelAsm 2 часа назад
Ну слава богу, что добрались, а то я уже беспокоиться начал. Шутка ли - 5 дней назад стартовали и ни слуху, ни духу.
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Думай о хорошем! 2 часа назад
в последний раз?
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