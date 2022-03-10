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Реальные Франкенштейны: как роман описал эпоху жутких экспериментов

Реальные Франкенштейны: как роман описал эпоху жутких экспериментов (8 фото)

Автор:
10 марта 2022 23:00
Сообщество : Истории
Метки: 19 век   опыты над людьми   франкенштейн   эксперименты   электричество   
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«Франкенштейн», написанный Мэри Шелли, можно по праву назвать жутковатым произведением. Однако мало кто знает, что роман можно смело назвать документальным, ведь жуткие книжные эксперименты воплощались по-настоящему.

В 1818 году электричество считалось «стихией жизни», способной поднять даже мертвое тело. Именно поэтому ученые того времени активно применяли его в своих весьма неоднозначных опытах.


К слову, именно из-за такого взгляда на электричество постепенно угасала вера в религию, ведь всё больше людей начинало смотреть на мир через призму науки. Изначально опыты ставились на животных, которых живодеры-ученые умертвляли намеренно.

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Изначально они ставили опыты на лягушках, потом обезглавливали здоровых котят. Для чего? Чтобы заставить двигаться мышцы под действием тока. Потом и вовсе дошли до крупного рогатого скота.

Первым, кто пошёл на подобные эксперименты был Луиджи Гальвани, из-за чего этот процесс получил название гальванизм. Затем к делу преступил его племянник Джованни Альдини. Для своих экспериментов он выкупил труп казненного через повешение преступника, что позже стало настоящим трендом.

Отметился этим и шотландский врач Эндрю Юр. И всё благодаря тому, что в 1751 году в Англии появился закон, разрешающий использовать тела казненных преступников во благо науки. Во-первых, тогда не хватало материалов для лучшего познания анатомии, а кроме того, считалось, что пропускание через них тока – это дополнительное наказание.

В 1818 году Юр выкупил тело Мэттью Клайдсдейла, которого повесили за убийство 80-летнего старика киркой. Несмотря на то, что врач был хорошим химиком, но не умел обращаться с электричеством, жажда поставить эксперимент и оживить своего Франкенштейна взяла верх.


И ему удалось. Посылая ток к надрезам в кончиках пальцев, шее и бедрах он заставил двигаться диафрагму трупа, из-за чего казалось, что труп на протяжении часа шевелится. Нагоняло жути и то, что Юр заставил тело показывать пальцем на присутствующих. Многих это ожидаемо напугало, а кто-то даже потерял сознание.

Правда, люди не оценили эксперимент, поскольку верили, что ученым всё-таки удастся вернуть преступника к жизни, что не хорошо для законопослушных граждан. Разумеется, оживить тело, как хотел Юр, не вышло, но он считал, что виной всему насильственная смерть преступника. Тем не менее, это не помешало ему неплохо продать результаты опыта и нажиться на этом.


К слову, после эксперимента Юра свет увидел роман Шелли «Франкенштейн». Вероятно, это просто совпадение, поскольку многие развлекались с гальванизмом, однако в произведении точно описали то, что регулярно происходило в научных кругах.

Почему же попытки оживить тела прекратились? О гуманизме никто не думал, это просто вышло из моды. Правда, некоторые позже приравняли такие эксперименты к сатанизму.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 19 век   опыты над людьми   франкенштейн   эксперименты   электричество   
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