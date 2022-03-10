Реальные Франкенштейны: как роман описал эпоху жутких экспериментов

В 1818 году электричество считалось «стихией жизни», способной поднять даже мертвое тело. Именно поэтому ученые того времени активно применяли его в своих весьма неоднозначных опытах.

К слову, именно из-за такого взгляда на электричество постепенно угасала вера в религию, ведь всё больше людей начинало смотреть на мир через призму науки. Изначально опыты ставились на животных, которых живодеры-ученые умертвляли намеренно.