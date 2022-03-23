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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (38 фото)

Автор:
23 марта 2022 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1238
38
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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39  комментариев
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44k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
странный учитель) ...по моему тут только за наличие собственного мнения можно 5 ставить, даже если учитель считает по другому...
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6k
au3 2 минуты назад
Комментарий к фото
С чем бы не подошли цыгане - накер их не глядя.
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4k
sedoisever 5 минут назад
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Это вы просто ещё кривых в этом городе не видели.
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6k
Sergey 6 минут назад
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у меня первое правило, когда звонит какая-нибудь тупая бухгалтерша - комп пробовали перезагружать ? ну так....
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8k
Женя 8 минут назад
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Ссылка youtu.be
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744
Андрей 10 минут назад
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- да, жирная тётка с усиками.
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430
mnekrasov 14 минут назад
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Ты связал? Фууу, 32рас с черным маникюром.
Ты связал? Фууу, 32рас с черным маникюром.
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188
eutace 18 минут назад
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ха, жиза!
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927
Copycat Полчаса назад
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Вот можно посмеяться но я скажу как человек постоянно работающий за ПК - что это дельный способ порой, просто по тому что есть много программ которые были написаны немного халтурно и у них есть так называемые "утечки" например когда данные программы выгружаются в ОЗУ для работы но по завершении работы они удаляются оттуда но не полностью, просто по тому что программист который писал программу кое где что то забыл (или забил) и у тебя по чуть чуть копится "мусор" в оперативной памяти
есть программы типа mem reduct которые мониторят ОЗУ и есть кнопка там вычищать то что не используется но если не разбираться в таком то самый быстрый способ это просто перезагрузить ПК - если у тебя ещё и SSD то перезагрузка вообще порой меньше полминуты занимает - как раз самое оно сходить налить чаю или покурить
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1k
xannar Полчаса назад
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Вы удивитесь, но натуральное мясо или рыба не сильно дороже сосисок стоят. По крайней мере когда я вижу цены в магазине на нормальные сосиски и настоящую колбасу, я в итоге иду и покупаю кусок мяса.
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3k
Дмитрий ! 38 минут назад
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Поддерживаю.
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59k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
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питие определяет бытие . если есть деньги на хорошее вино то по определению не станешь его заедать сосисками . если денег есть только на сосиски то не купишь вино за 3 к
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1k
Иван 45 минут назад
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Так он наверное после этого и сказал эту фразу.
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