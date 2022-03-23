Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось16
есть программы типа mem reduct которые мониторят ОЗУ и есть кнопка там вычищать то что не используется но если не разбираться в таком то самый быстрый способ это просто перезагрузить ПК - если у тебя ещё и SSD то перезагрузка вообще порой меньше полминуты занимает - как раз самое оно сходить налить чаю или покурить